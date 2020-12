Vendée Globe : Avarie du foil bâbord pour Charlie Dalin

Ce lundi après-midi, vers 19h heure française, alors qu’APIVIA naviguait en tête de flotte, @CharlieDalin a été ralenti après avoir entendu un bruit important à bord. Après une première inspection de nuit, il a déjà pu constater que le système de foil bâbord était endommagé. pic.twitter.com/HEnzHmEOvR

Bestaven et Ruyant en profitent pour se rapprocher

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Lundi 14 décembre 2020

Abandons :

Charlie Dalin va sans doute perdre du terrain alors qu’il est en tête du Vendée Globe. Le skipper d’Apivia doit, en effet, faire face à une avarie au niveau de son foil bâbord. Vers 19h00 (heure française) ce lundi, le leader du tour du monde en solitaire a communiqué à son équipe avoir entendu à bord un « bruit important » qu’il n’a pas pu assurer être lié à un contact avec un objet flottant non-identifié (OFNI). Après avoir fait une inspection de son monocoque, Charlie Dalin a pu déceler des dégâts au niveau du système de foil bâbord. De nuit, le natif du Havre a communiqué ne pas avoir remarqué une voie d’eau mais continue l’état des lieux dans le but d’anticiper les éventuelles réparations nécessaires à la poursuite de la course. Le skipper d’Apivia « met tout en œuvre pour maîtriser la situation », selon un communiqué des organisateurs du Vendée Globe.Les dégâts et leurs conséquences ayant quasiment stoppé net l’avancée d’Apivia, les écarts sont en train de chuter en tête du Vendée Globe. Au pointage de 22h00 ce lundi, le leader de la course ne compte plus que 42 milles nautiques d’avance sur Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) et un peu moins de 54 milles sur Thomas Ruyant (LinkedOut), qui reste à la troisième place. Derrière, les écarts sont minimes et Benjamin Dutreux (Omia-Water Family) a pu reprendre la cinquième place à Jean Le Cam (Yes We Cam !). Le reste du Top 10 de cette édition du Vendée Globe reste inchangé mais les eaux du Pacifique Sud seront un piège redoutable pour l’ensemble de la flotte.Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 42,04 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 53,75Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 336,27Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 336,72Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 340,4Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 353,01Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 395,76Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 461,35Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 496,28Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils