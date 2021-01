Vendée Globe : Aucun changement pendant la journée, avarie pour Cousin

Problème pour Cousin

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18

h00 (heure française) - Vendredi 8 janvier 2021

Abandons :

Le 61eme jour du Vendée Globe n'a pas été propice au changement. Le classement des dix premiers est le même ce vendredi à 18h00 qu'il l'était à 5h00. Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) a vu son avance sur Charlie Dalin (Apivia) fondre de 40 milles, mais elle est toujours très importante : 394. Au lieu de regarder devant, Dalin doit regarder plutôt derrière,Il y a ensuite moins de 300 milles entre le quatrième Damien Seguin (Groupe Apicil) et la onzième Isabelle Joschke (MACSF).A noter ce vendredi l'avarie rencontrée par le 22eme du classement, Manuel Cousin, sur Groupe Sétin, qui est actuellement tout près du Point Némo (le point océanique le plus éloigné de toutes terres émergées) : "et la grand-voile déchirée au-dessus du 3eme ris mais je pense réparable, la déchirure n'étant pas trop importante : moins d'1 m2. Mon J3 est également déchiré sur 50cm, idem réparable. Le pilote est reparti, je refais route sous J3 seul en attendant de pouvoir réparer et voir mon souci de pilote », a-t-il confié dans un message.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 394,95 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 404,19Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 466,61Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 561,5Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 622,94Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 627,48Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 671,15Boris Herrmann (Sea Explorer - Yacht Club de Monaco) à 700,69Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 732,32Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils