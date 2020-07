Vendée Arctique : Ruyant repasse en tête

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 21h30 - Vendredi 10 juillet 2020

C'est toujours aussi serré en tête de la Vendée Arctique, la course servant de préparation au Vendée Globe (dont le départ sera donné le 8 novembre) ! Les cinq premiers skippers se tiennent en effet en moins de 10 milles, alors qu'ils font actuellement route vers le troisième point de passage obligé (après l'Irlande et l'Islande), situé au grand large du golfe de Gascogne. A 21h30, c'est Thomas Ruyant (LinkedOut) qui avait repris les commandes, mais tout peut aller très vite, car l'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer - YC de Monaco) n'est qu'à 1,6 milles et Kévin Escoffier (PRB) à 3,6. A noter que les 17 skippers en course ont désormais tous dépassé la bouée située au sud-ouest de l'Islande.2- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer - YC de Monaco) à 1,6 milles du leader3- Kévin Escoffier (FRA/PRB) à 3,64- Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 4,75- Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) à 8,6...Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec), Damien Seguin (FRA/Groupe APICIL), Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence)