Vendée Arctique : Le meilleur départ pour Louis Burton

Quasiment un an et demi après le succès de Yannick Bestaven dans le Vendée Globe, Les Sables-d’Olonne ont à nouveau vibré pour la course au large. La cité vendéenne a, en effet, accueilli ce dimanche le départ de la deuxième édition de la Vendée Arctique. Si le tour du monde en solitaire met cap au sud, cette épreuve prend le chemin inverse. En effet, sur un parcours long de 3500 milles nautiques (6482 kilomètres), les skippers de la classe IMOCA vont mettre cap au nord afin de faire le tour de l’Islande dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, coupant par la même occasion le cercle polaire arctique. Après une descente plein sud et le passage d’un point de repère, les candidats à la victoire pourront obliquer en ligne droite vers la Vendée et la ligne d’arrivée tracée, là-aussi, au large des Sables d’Olonne.

Burton ne creuse pas l’écart

Si Charlie Dalin (Apivia) a pris la tête de la flotte une fois la ligne de départ franchie, Louis Burton n’a pas tardé à le déloger de la première place. Derrière le skipper de Bureau Vallée, Thomas Ruyant (Linkedout) et Jérémie Beyou (Charal) se sont mêlés à la lutte pour la deuxième place. Toutefois, au pointage de 21h00 ce dimanche, les écarts restent ténus. En effet, Thomas Ruyant pointe à seulement un mille nautique quand Jérémie Beyou est à peine plus loin. Les neuf premiers dans la hiérarchie de ce début de course se tient en moins de dix milles. Arnaud Boissières (La Mie Câline) est le premier à être pointé au-delà de cette limite symbolique dans une course qui est la première étape du parcours de qualification devant mener à la 10eme édition du Vendée Globe, en 2024.



VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 21h00 - Dimanche 12 juin 2022

1- Louis Burton (Bureau Vallée) à 3549,9 milles de l’arrivée

2- Thomas Ruyant (LinkedOut) à 1,0 milles

3- Jérémie Beyou (Charal) à 1,8

4- Charlie Dalin (Apivia) à 3,9

5- Benjamin Dutreux (Guyot Environnement-Water Family) à 4,6

6- Romain Attanasio (Fortinet-Best Western) à 7,2

7- Louis Duc (Fives-Lantana Environnement) à 7,3

8- Kojiro Shiraishi (DMG Mori Global One) à 7,4

9- Antoine Cornic (EBAC Literie) à 8,9

10- Arnaud Boissières (La Mie Câline) à 10,4

…