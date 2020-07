Vendée Arctique : La victoire arrachée par Jérémie Beyou

BRAVO CHAMPION 🏁🔥

Beyou se signale avant le Vendée Globe

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 21h30 - Mardi 14 juillet 2020

Jérémie Beyou a eu le dernier mot ! Au coude-à-coude avec Thomas Ruyant (LinkedOut), le skipper de Charal a su faire la différence pour couper la ligne d’arrivée de la course Vendée Arctique après 10 jours, 5 heures, 14 minutes et 8 secondes de navigation entre Les Sables d’Olonne, l’Islande avant un retour vers la Vendée sur une distance totale de 5 200 kilomètres. Charlie Dalin (Apivia), qui menait la course au passage de la dernière marque installée sur le parcours de cette course venue remplacer The Transat et New York-Vendée-Les Sables d’Olonne, toutes deux annulées pour cause de crise sanitaire.Cette Vendée Arctique était surtout un des derniers galops d’essai avant le départ de la 9eme édition du Vendée Globe, qui sera donné le 8 novembre prochain au large des Sables d’Olonne. Troisième lors de l’édition 2016, Jérémie Beyou a lancé un signal fort à ses rivaux en vue du Tour du Monde en solitaire. Thomas Ruyant et Charlie Dalin, qui sont tous deux à moins de quinze milles de la ligne d'arrivée au pointage de 21h30 ce mardi, devraient passer la ligne d’arrivée dans la soirée de mardi, quelques heures après le vainqueur de l’épreuve.Charlie Dalin (FRA/APIVIA) à 6,6 milles de l'arrivéeThomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 5,9 milles du deuxièmeKévin Escoffier (FRA/PRB) à 23,1Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur) à 39,2Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec), Damien Seguin (FRA/Groupe APICIL), Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence)