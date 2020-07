Vendée Arctique : La première place conservée par Thomas Ruyant

🚨 Damien Seguin fait route vers La Bretagne

À 18h, Damien Seguin a prévenu son équipe à terre qu’il faisait route vers la Bretagne. En cause, la casse du support d’alternateur qui n’est plus solidaire du moteur et qui empêche de recharger totalement les batteries. + d’info 🔜 pic.twitter.com/LSSEB3ijo7



— damien seguin (@sailingdamien) July 5, 2020

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 20h30 - Dimanche 5 juillet 2020

La hiérarchie semble déjà établie dans la Vendée Arctique. Partis des Sables d’Olonne ce samedi pour rallier d’abord le large de l’Islande puis le large des Açores avant de revenir vers la Vendée, les skippers font actuellement route vers les côtes irlandaises et le Fastnet, point de passage vers la première étape de cette épreuve qui vient remplacer The Transat et New York-Vendée-Les Sables d’Olonnes, qualificatives pour le prochain Vendée Globe, qui n’ont pas pu être disputées en raison de la crise sanitaire. Déjà en tête en tout début de course, Thomas Ruyant (LinkedOut) se maintient à la première position avec une avance d’un peu plus de quatre milles sur Charlie Dalin (Apivia) alors que Jérémie Beyou (Charal) se maintient dans un Top 3 encore serré. Une deuxième journée de course qui, en plus de l’abandon de Sébastien Simon, a vu Damien Seguin (Groupe Apicil) se dérouter vers la Bretagne. Le skipper a annoncé à son équipe à terre qu’il subissait une casse du support d’alternateur qui, n’étant plus solidaire du moteur, ne permet plus la recharge des batteries. Un souci technique que celui qui a remporté trois médailles aux Jeux Paralympiques assure ne pas pouvoir régler seul à bord de son embarcation.Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 4,4 milles du leaderJérémie Beyou (FRA/Charal) à 5,9Kévin Escoffier (FRA/PRB) à 7,7Isabelle Joschke (ALL/MACSF) à 20,8