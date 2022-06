Vendée Arctique : La course neutralisée

Le Goff : "On attend du vent fort"

La Vendée Arctique n'en est pas à son premier changement

La Vendée Arctique-Les Sables d'Olonne à l'arrêt ! En raison de la nouvelle détérioration des conditions climatiques sur cette course qualificative pour le Vendée Globe 2024,Une décision très forte et unique qui interviendra officiellement une fois que tous les concurrents auront dépassé la porte virtuelle située au Sud-Est de l'Islande. En attendant le passage de la dépression, les skippers engagés dans cette Vendée Arctique remportée il y a deux ans par Jérémie Beyou auront alors la possibilité de s'abriter et d'attendre des informations concernant la reprise de la course.« Pour les skippers de tête, les conditions allaient être particulièrement défavorables demain après-midi (vendredi après-midi) à cause de cette dépression qui se creuse progressivement vers le Nord-Est de l’Islande. On attend du vent fort de 35 à 40 nœuds fichier, donc des rafales à plus de 50 nœuds. Dans un souci de fair-play et d’équité, nous avons donc décidé, que les skippers puissent s’abriter dès qu’ils auront passé la porte située au Sud-Est de l’Islande. Nous enregistrerons le temps de chacun à la porte avant qu’ils puissent se mettre à l’abri. Nous avons entamé des discussions avec des ports qui pourraient être susceptibles de les accueillir. La course reprendra ensuite selon des modalités que nous sommes en train de définir. »La veille, jeudi, la très grosse dépression annoncée sur l'Islande avec des rafales à plus de 50 nœuds attendues avait déjà obligé l'organisation à raccourcir le parcours initial et à abandonner le contournement de l'Islande. Des modifications qui n'ont pas perturbé Charlie Dalin.Jeudi soir au pointage de 19h00, le leader comptait désormais plus de 77 milles d'avance sur ses premiers poursuivants.