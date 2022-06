Vendée Arctique : Dalin s'empare de la première place

📰 La guerre des nerfs 💪🏻

Une partie de la flotte est une nouvelle fois confrontée à des vents faibles. @CharlieDalin est revenu à hauteur du leader @BenjamPepin. Un mot d’ordre : ne rien lâcher et mettre le cap sur l’Islande. 🚀



📲 Lire + ‣ https://t.co/1iQ3bR4P6l pic.twitter.com/P4GzLuce1c



— Vendée Arctique (@VendeeArctique) June 15, 2022

Ruyant : « La situation est délicate »

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 19h00 - Mercredi 15 juin 2022

Charlie Dalin prend le large. Troisième du classement de la Vendée Arctique tôt ce mercredi, à quinze milles nautiques de Benjamin Feré (Monnoyeur-Duo for a Job), le skipper d’Apivia a réalisé une journée quasiment parfaite pour s’installer à la première place avec une marge solide. En effet, après avoir pris la deuxième place des mains de Guirec Soudée (Freelance.com) en fin de matinée, c’est dans la fin d’après-midi que Charlie Dalin a pris la tête du classement, tirant son épingle du jeu dans des conditions de vent très compliquées. Revenu à moins de huit milles nautiques en milieu d’après-midi, le deuxième du dernier Vendée Globe a pris pas moins de 31 milles d’avance sur Benjamin Ferré au pointage de 19h00 ce mercredi. Guirec Soudée, quant à lui, reste sur le podium mais accuse déjà un retard de 86 milles sur le leader alors que l’essentiel de la flotte va plein nord en direction de l’Islande.Le skipper de Freelance.com admet que sa position « est un peu une surprise ». « Malheureusement, ça ne devrait pas durer très longtemps, a-t-il confié au site officiel de la course. Dans la dorsale, je suis resté éveillé toute la nuit pour être à la barre et essayer de tout donner. C’est là qu’on a pris de l’avance avec Benjamin Ferré. » Pris dans la nasse et cinquième au dernier pointage, Thomas Ruyant a confié au site officiel de la couse que « ce n’est pas trop la fête à bord ». « La situation est délicate et ça part par devant, ça va entraîner de gros écarts, a-t-il déclaré au site officiel de l'épreuve. Il y a ce front qui se désagrège sur une bonne partie de la flotte et certains, comme Benjamin Ferré et Guirec Soudée ont été plus malins que les autres. Charlie Dalin va vite mais j’essaie de prendre mon mal en patience. » Toutefois l’écart commence à être significatif, le skipper de LinkedOut étant pointé à 123 milles du leader et à quasiment 30 milles de Jérémie Beyou, qui le précède au classement.Benjamin Ferré (Monnoyeur-Duo for a Job) à 31,2 milles du leaderGuirec Soudée (Freelance.com) à 86,6Jérémie Beyou (Charal) à 94,8Thomas Ruyant (LinkedOut) à 123,5