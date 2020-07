Vendée Arctique : Dalin reprend les commandes de la course

La Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne de voile suit son cours et les leaders ne cessent de se succéder. Ce dimanche matin, au pointage de 9h00, c'est Charlie Dalin qui était repassé en tête. Une position qu'il avait donc déjà occupée, plus tôt dans la course. Pour rappel, cette épreuve est préparatoire et même qualificative pour le prochain Vendée Globe, dont le grand départ sera donné le 8 novembre prochain. Au classement provisoire, et même d'ailleurs encore au pointage de 10h30, le skipper d'Apivia devance Jérémie Beyou sur Charal, qui n'est qu'à 2,6 milles derrière. En troisième position, on retrouve Thomas Ruyant, sur LinkedOut (+9,5 milles), encore en tête vendredi soir dernier. L'ensemble des bateaux, qui sont encore au nombre de 17, sont actuellement en direction du nord-ouest du Cap Finisterre, avant de se diriger vers les Sables-d'Olonne, leur lieu d'arrivée.



VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 10h30 - Dimanche 12 juillet 2020

1- Charlie Dalin (FRA/APIVIA) à 842,2 milles de l'arrivée

2- Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 2,6 milles du leader

3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 9,5

4- Kévin Escoffier (FRA/PRB) à 16

5- Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur) à 19

...



Abandons : Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec), Damien Seguin (FRA/Groupe APICIL), Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence)