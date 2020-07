Vendée Arctique : Dalin en tête, le parcours raccourci

Très peu d'écart entre le vainqueur et le dernier ?

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 20h30 - Mercredi 8 juillet 2020

Troisième leader en quatre jours de course sur la Vendée Arctique, qui sert de répétition générale au Vendée Globe, dont le départ sera donné le 8 novembre prochain. Après Thomas Ruyant et Jérémie Beyou, c'est Charlie Dalin qui a pris la tête, ce mercredi soir.Mais Jérémie Beyou, sur Charal, n'est qu'à trois milles, et pourrait bien le doubler de nouveau. L'écart s'est un peu creusé avec les autres skippers, Thomas Ruyant, sur LinkedOut, étant désormais troisième à près de 42 milles.A noter que ce mercredi, la direction de course a décidé de changer la position de la troisième et dernière bouée à dépasser pendant ce Vendée Arctique (après l'Irlande et l'Islande) :La raison de ce changement ? Si la bouée était restée très près des Açores, les derniers bateaux de la flotte auraient été coincés dans l'anticyclone des Açores la semaine prochaine. Or, les organisateurs espèrent que la course se bouclera en environ douze jours pour tout le monde. Il ne devrait même y avoir qu'une trentaine d'heures d'écart entre le vainqueur de la course et le dernier. Dix-sept skippers sont encore en lice.2- Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 3,1 milles du leader3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 41,84- Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) à 69,94- KévinEscoffier (FRA/PRB) à 72,7...Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec), Damien Seguin (FRA/Groupe APICIL), Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence)