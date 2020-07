Vendée Arctique : Dalin continue de mener les débats

La Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne, course préparatoire et même qualificative au Vendée Globe, dont le grand départ sera donné le 8 novembre prochain, n'a jamais été aussi proche de son dénouement. Ce lundi, au pointage de 10h00, c'est toujours Charlie Dalin, skipper d'APIVIA, qui menait la flotte des 17 bateaux toujours en course. Pour rappel, depuis le grand départ de cette épreuve de voile, trois abandons ont déjà été enregistrés. En ce qui concerne la tête de la course, les écarts se réduisent de plus en plus. Bien qu'il soit donc toujours en tête, Charlie Dalin, actuellement à 546,9 milles de l'arrivée, reste sous la menace de plus en plus pressante de Jérémie Beyou (Charal), qui navigue actuellement à seulement 1,6 mille de lui.

Direction les Sables d'Olonne !

Derrière, les concurrents ne sont pas si loin que cela non plus. Pour preuve, Thomas Ruyant (LinkedOut), troisième, n'est qu'à 4 milles du premier. Le Top 5, avec également la présence de Kévin Escoffier (PRB), quatrième, et de la Britannique Samantha Davies (Initiatives-Cœur), cinquième, se tiennent en moins de 15 milles. Les bateaux de tête se trouvent désormais au niveau du Waypoint Gallimard, alors que le prochain cap sera mis sur leur port d'arrivée, à savoir les Sables d'Olonne.



VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 10h00 - Lundi 13 juillet 2020

1- Charlie Dalin (FRA/APIVIA) à 546,9 milles de l'arrivée

2- Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 1,6 mille du leader

3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 4,0

4- Kévin Escoffier (FRA/PRB) à 8,6

5- Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur) à 14,2

Abandons : Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec), Damien Seguin (FRA/Groupe APICIL), Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence)