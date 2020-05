Valley Parade, Iniesta, Le Roux : Les 11 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1985 : Tragédie de Valley Parade



Le 11 mai 1985, plus de 11 000 supporters se rendent à Valley Parade pour fêter la promotion de Bradford City en deuxième division à l’occasion de leur rencontre face à Lincoln City. La grande tribune est donc bondée pour l’occasion. Cinq minutes avant la mi-temps, un petit incendie se déclenche dans la tribune. L’enquête conclura à une cigarette mal éteinte ayant mis le feu à des déchets accumulés depuis plusieurs années sous les gradins. Lors de cet incendie, 56 spectateurs ont trouvé la mort et plus de 260 ont été blessés.

Naissances

Andres Iniesta (football) né en 1984



Avec 34 titres, Andres Iniesta est le joueur espagnol le plus victorieux de l’histoire. Il s’impose progressivement au sein du FC Barcelone à partir de la saison 2002-2003 et remporte dès lors de nombreux trophées dont quatre Ligues des Champions, neuf championnats d’Espagne, deux SuperCoupes de l’UEFA, deux Coupes du Monde des Clubs. Il a été le capitaine du FC Barcelone entre août 2015 et mai 2018. Avec la Roja, il a réalisé un triplé historique, Euro 2008, Mondial 2010, où il est le buteur de son équipe dans la prolongation de la finale face aux Pays-Bas (1-0), et Euro 2012.



Kevin Le Roux (volleyball) né en 1989



Cadre de l’équipe de France de volleyball, Kevin Le Roux comptabilise 101 sélections sous le maillot des Bleus. Il fait partie de l’équipe victorieuse de la Ligue Mondiale en 2015 et 2017, et il devient champion d’Europe en 2015. En club, Kevin Le Roux a sillonné la planète, évoluant du côté de la Corée du Sud, de la Chine, ou bien même du Brésil.

Décès

Yvan Mainini (basketball) décédé en 2018



Cet ancien arbitre international français a arbitré deux fois la finale du championnat du monde, en 1982 à Cali puis en 1986 à Madrid. Il officie également lors de trois Jeux Olympiques. Il présente à son actif plus de 1 000 matches dirigés à haut niveau. De 1992 à 2010, Yvan Mainini est le président de la Fédération Française de basketball. À la fin de son mandat à la tête de la Fédération Française, Mainini prend la présidence de la Fédération Internationale de basketball (FIBA).