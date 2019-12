Val d'Isère - Noël : « C'est frustrant »

Abandonner dès la première manche à l'occasion d'un rendez-vous que vous aviez coché de longue date sur votre agenda. La mésaventure vécue dimanche matin à Val d'Isère par Clément Noël (22 ans) a été très mal accueillie par le Vosgien. Contraint à l'abandon sur ses terres lors du slalom après être parti à la faute sur le bas du parcours, le local de l'étape ne digérait pas après l'arrivée. « C’est frustrant. C’est difficile parce que ne même pas faire une manche devant le public français… Je ne participe même pas à la deuxième manche, à la vraie course, c’est frustrant (...) C’est dommage je me désunis un peu sur la dernière partie », pestait le dossard 6, sans savoir vraiment comment expliquer cette erreur sur le site du Dauphiné.



Noël : « Ca ne remet pas mon ski en cause »



« Peut-être un peu de fatigue, de déconcentration et je fais un petit intérieur et derrière la figure qui a piégé beaucoup de monde me piège aussi, parce que je n’ai pas réagi assez vite. Ça ne pardonne pas. Je ne me voyais pas faire ça. » Une première manche à très vite oublier pour celui qui avait terminé deuxième du premier slalom de la saison, mais qui ne lui faisait pas pour autant noircir entièrement le tableau. « Ça ne remet pas en cause mon ski (...) Il n’y a pas d’alerte à avoir au niveau du ski, ça je le savais avant la course. C’est une faute, c’est comme ça, c’est dommage mais il ne faut pas que ça arrive trop souvent », analysait toutefois Noël, qui devrait avoir retenu la leçon.