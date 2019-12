Due to the strong wind, @valdisere Men's Slalom is postponed.

🕚New timing:

Run 1 - 11.00 CET

Run 2 - 14.00 CET#fisalpine @criterium1neige pic.twitter.com/0STXWT20B8

— FIS Alpine (@fisalpine) December 14, 2019

Après la neige, c'est au tour du vent de chambouler le planning. Il fallait s'y attendre. En raison de la météo sur Val d'Isère, il semblait peu probable que le slalom hommes débute comme prévu initialement, à 9h30. Il a finalement été annulé. Sans surprise, les organisateurs avaient repoussé à plusieurs reprises le départ de la première manche, avec 11h30 comme dernier horaire annoncé (il l'avait été à 11h00 dans un premier temps puis à 11h15 ensuite) en raison des fortes rafales de vent qui soufflaient sur la Face de Bellevarde, la neige, elle, ne posant plus trop de problème contrairement à ce qui était encore le cas ces derniers jours. Un nouveau point a été fait aux alentours de 11h25 et le vent étant susceptible de gêner les concurrents, qui se sont présentés à 11h30 (au-delà de 14h00, la première manche ne pouvait de toute façon avoir lieu) dans le portillon de départ de ce Critérium de la Première Neige, il a été décidé d'annuler bonnement et simplement ce slalom, comme cela avait déjà été le cas l'année dernière.Les organisateurs ont pourtant tout tenté. En raison des conditions météo, le départ avait notamment été abaissé et aurait dû être depuis le départ de réserve et non depuis le départ classique, situé une centaine de mètres plus haut et plus à même de subir les rafales de vent. Ce qui aurait donné un tracé raccourci et une sorte de sprint pour départager les skieurs sur ce premier tracé. A noter que la neige avait déjà obligé l'organisation à inverser le programme d'origine, qui prévoyait que le slalom se déroule le dimanche et le géant le samedi, avant que les courses ne soient inversées. En attendant l'éventuelle annulation du géant de dimanche également, la première des deux courses a donc été annulée, le vent présentant le risque que les conditions ne soient pas équitables pour les concurrents. Quel dommage !