Une gymnaste américaine se tue à l’entraînement

Jeune gymnaste de 20 ans, Melanie Coleman est morte, dimanche après une chute survenue vendredi et qui a provoqué des blessures finalement fatales à la moelle épinière. Selon la télévision américaine, la jeune femme aurait lourdement chuté sur le dos lors d’une séance d’entraînement.

"Ses entraîneurs et professeurs décrivent Melanie comme une jeune femme spéciale qui a excellé à la fois en classe et au gymnase. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis pour cette perte tragique", a fait savoir le président de l'université Joe Bertolino.