Un réseau de dopage démantelé aux championnats de ski nordique

#Doping #OperationAderlass PK vom BKA Österreichs und der Staatsanwaltschaft Innsbruck: 5 Sportler verhaftet, einer auf frischer Tat bei Bluttransfusion ertappt. Um Erfurter Sportmediziner kriminelles Netzwerk, welches bereits mind.5 Jahre weltweit agiert. @sportschau pic.twitter.com/njS4mIKtAn

— Sylvia Peuker (@SylviaPeuker) 27 février 2019

A quelques heures du départ du 15 km classique masculin, une agitation inhabituelle a secoué les championnats du Monde de ski nordique à Seefeld. La police autrichienne a réalisé une opération de grande ampleur afin de démanteler un réseau international de dopage. 120 policiers sont intervenus dans le cadre de l'Opération Aderlass. Sept personnes dont cinq athlètes ont été arrêtés : deux Autrichiens (Dominik Baldauf et Max Hauke, sixièmes du sprint par équipe, selon l'ORF), un Kazakh et deux Estoniens. L'un d'entre eux aurait même été pris en flagrant délit de transfusion sanguine. L'opération a été réalisée grâce à des informations révélées par le retraité et ancien dopé Johannes Dürr dans un reportage il y a quelques semaines. Les autorités autrichiennes ont collaboré avec des enquêteurs allemands qui ont également arrêtés deux personnes à Erfurt. En tout, 16 perquisitions ont eu lieu ce mercredi dont une au cabinet du docteur Mark Schmidt, ancien médecin de l'équipe cycliste de la Gerolsteiner. « Ce groupe criminel est fortement suspecté d'avoir utilisé le dopage sanguin sur des athlètes d'élite du monde entier pendant au moins cinq ans » a annoncé la police fédérale autrichienne.