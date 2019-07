Un département des enquêtes pour l’AFLD

Mieux détecter les tricheurs. C’est le but de la création d’un "département des enquêtes et du renseignement" au sein de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) annoncée ce mercredi par l’institution. Une section qui sera distincte de celle dédiée aux contrôles, améliorant ainsi la lisibilité et l’efficacité de l’action de l’AFLD, sur le modèle d’autres organisations antidopage, précise le communiqué officialisant cette décision.

C’est Damien Ressiot, directeur des contrôles depuis 2015, qui mettra en place ce nouveau département. Il assumera les deux casquettes jusqu’à ce que son remplaçant soit trouvé.