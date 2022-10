Ultra-trail : Le défi Sport Planète de Xavier Thévenard : 250km autour de Paris pour l'environnement

Départ en clôture des premiers États Généraux Sport Planète

Xavier Thévenard en ambassadeur fidèle de la cause

En plus d’être un grand champion, Xavier Thévenard est surtout un athlète au profil atypique. Extrêmement engagé pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de la planète, le Jurassien a choisi d'adopter une vie intégralement articulée autour de la protection de la nature, au point de ne plus prendre l'avion et accomplir la plupart de ses déplacements en mobilité douce. Le sportif de 34 ans est également un homme de défi. Quand son partenaire MAIF lui a soumis l'idée de la « Trace Sport Planète », ce passionné de nature, qui adore y rester des heures pour l’observer, n'a pas hésité une seconde. Sur l'initiative de MAIF, Thévenard va ainsi parcourir, du 19 au 21 octobre prochains, plus de 250 kilomètres autour de Paris dans le but de sensibiliser le grand public, et en particulier, les plus jeunes à la protection de l’environnement.Il s’élancera du CREPS de Châtenay-Malabry vers 13h en clotûre des premiers états généraux Sport Planète, événement qui regroupera des acteurs du sport de différents horizons (associations, fédérations, médias) pour échanger et débattre sur le sport responsable. Au cours de son défi, Xavier traversera notamment la forêt domaniale de Verrières, la base de loisirs de Jablines-Annet, la base nautique de Vaires-sur-Marne, avant de conclure par le bois de Vincennes. A l’occasion de cette boucle verte dessinée autour de l’Île-de-France, « Pépino » s'arrêtera à plusieurs reprises dans des espaces naturels pour y rencontrer des jeunes licenciés ou écoliers afin d'évoquer le rôle du sport au service la protection de l'environnementAccompagné sur quelques tronçons par l'éco-aventurier Clément Chapel, créateur de l'association "Ploggathon France" qui sensibilise les citoyens à travers des actions de plogging, Xavier Thévenard effectuera les 250km en course à pied, VTT et kayak. L'intéressé a hâte d'y être : "Lorsque nous avons créé ce défi inédit avec MAIF, l’évidence était pour moi de participer à éclairer les jeunes publics aux enjeux liés à l’écologie. J’ai eu la chance d’y être sensibilisé dès mon plus jeune âge et je suis heureux que mon statut de sportif me permette aujourd’hui de transmettre ces convictions au plus grand nombre et montrer qu’un autre modèle de société est possible." L'arrivée est prévue vendredi 21 octobre à 15 heures à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Trois valeurs qui collent à la peau de Xavier Thévenard.Vous trouverez le programme de ces États Généraux, avec la possibilité de vous inscrire pour suivre les échanges en direct sur le lien suivant : https://maif-conf.fr/eg2022/