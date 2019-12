Ultimes : Deux tours du monde pour les géants des mers

Et voici les futures échéances de la Classe #Ultim 😁

Une course en double Brest-Rio-Le Cap en novembre

Le 5 décembre dernier, les organisateurs de Brest Oceans, le tour du monde en solitaire sur maxi-trimarans dont le départ devrait être donné en décembre 2019, annonçaient le report de la course, en raison de l’état des bateaux qui devait concourir., alors que Gitana 17 (skippé par Sébastien Josse) avait aussi dû abandonner en raison d’une avarie de flotteur. Sodebo (skippé par Thomas Coville) avait dû faire un long arrêt à La Corogne pour cause de casse du carénage du bras avant bâbord. De son côté, Macif (skippé par François Gabart) avait perdu son safran bâbord, ce qui ne l’avait pas empêché de terminer deuxième. Le cinquième bateau de la catégorie, Actual (skippé par Yves le Blevec) n’avait quant à lui pas pris part à la course.Suite à ce report du tour du monde, le calendrier du Collectif Utimes a été revu, et il a été dévoilé ce mardi à la Maison des Océans à Paris. On y apprend notamment que la Brest Océans se déroulera à partir de décembre 2023. Mais ce ne sera pas le seul tour du monde au programme, puisqu’une épreuve par équipes au départ de la Méditerranée est prévue pour décembre 2021. Cette année, le Collectif Ultimes aura également droit à une nouvelle course en double baptisée Brest Atlantiques, qui consiste à parcourir un triangle entre Brest, Rio de Janeiro (Brésil) et Le Cap (Afrique du Sud). Le départ sera donné le 3 novembre.Joli programme en perspective !