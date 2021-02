UFC : La Français Ciryl Gane toujours invaincu

🔥🇫🇷 IL L'A FAIT !!



💥 Quelle perf' de @ciryl_gane qui terrasse Rozenstruik et s'impose sur décision unanime des juges... Le Français, qui aura maitrisé de A à Z son combat, poursuit son ascension fulgurante dans la reine des catégories !



💪 Bien joué gamin !#RMCUFC pic.twitter.com/88gOLg47i2

Bientôt un combat pour la ceinture ?

Pour la première fois sa carrière, Ciryl Gane (30 ans) était à l'affiche du « maint event » d’une réunion UFC, et qui plus est, à Las Vegas, la Mecque des sports de combat. Le Français a fait honneur à l’événement en dominant le Surinamien Jairzinho Rozenstruik, n°4 mondial de la catégorie des poids lourds.« Bon Gamin » a tenté, en vain, de mettre « Bigi Boy » KO, mais n’y est pas parvenu. Mais sa victoire ne souffre d’aucune contestation, tant il a maîtrisé son sujet. « Il y a un petit goût amer. J'aurais préféré finir au sol, c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Il te touche une fois ou deux et c'est fini. L'objectif c'était de terminer le combat avant la fin avec une belle soumission », a regretté le Français au micro de RMC Sport. Cela reste malgré tout une nouvelle victoire pour le natif de La-Roche-sur-Yon, qui reste invaincu en cinq combats UFC et devrait devenir n°3 mondial.La suite, désormais, c’est la lutte pour la ceinture de champion du monde, détenue par l’Américano-Croate Stipe Miocic depuis août 2019. « Ce que je veux, maintenant, c'est aller le plus haut possible, a confié Gane à RMC Sport. Comme je dis,Si vous voulez me mettre pour le titre, allons-y, pas de problème, j'ai prouvé que je pouvais faire un 5x5 minutes, j'aurais même pu faire cinq rounds encore derrière. Je me sens prêt. Je veux être dans la discussion, dans cette position. Je suis confiant. » Ses futurs adversaires sont prévenus.