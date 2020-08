Tyson, Schumacher et Mossely : les 19 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1995 : Mike Tyson est de retour sur le ring



En 1992, après une condamnation de six ans de prison pour le viol de Desiree Washington, une Américaine de 18 ans, Mike Tyson bénéficie d'une liberté conditionnelle pour bonne conduite. Lorsqu'il sort en 1995, le New-Yorkais remet les gants de boxe pour faire re-décoller sa carrière. Bénéficiant d'une aura sans nom, l'hôtel MGM de Las Vegas le paie grassement pour avoir l'exclusivité de ses futurs combats. Le 19 août 1995, l'ex-champion poids-lourd combat contre Peter McNeely, un adversaire beaucoup moins expérimenté qu'il met deux fois au tapis en moins d'une minute trente. Retour "réussi" pour Iron Mike malgré une popularité qui reste à regagner.



2001 : Michael Schumacher égale Alain Prost



À l'occasion du Grand Prix de Hongrie sur le circuit de Hungaroring, Michael Schumacher est en pole position devant David Coulthard (McLaren - Mercedes) et Rubens Barrichello (Ferrari). Si l'Allemand passe le plus clair de la course aux avant-postes, l'Anglais et le Brésilien ne se débinent pas et serrent de près le futur septuble champion du monde de F1. Après 77 tours, "Schumi" passe le premier le drapeau à damiers devant son coéquipier chez Ferrari et Coulthard. À cette occasion, il égale le record de victoires (51) détenu par Alain Prost depuis 1993 pour le hisser finalement jusqu'à 91.

Naissances

Nico Hülkenberg (F1) né en 1987



Pilote de F1 depuis 2007, l'Allemand Nico Hülkenberg fait ses débuts officiels en catégorie reine en 2010 avec Williams avant de rejoindre Force India en tant que pilote essayeur puis officiel en 2011-2012. Après une pige chez Sauber et un retour au sein de l'écurie indienne, le numéro 27 se stabilise du côté de chez Renault en 2017 jusqu'en 2019. Malgré 178 courses, "Hulk" ne décroche aucun podium ni victoire en F1. Suite au test positif de Sergio Perez chez Racing Point cette saison, Nico Hülkenberg le remplace durant deux courses.



Estelle Mossely (boxe) née en 1992



Estelle Mossely est la première boxeuse française à devenir championne olympique, c'était à Rio en 2016 face à la Chinoise Yin Junhua. Hasard du calendrier, ce titre lui a été décerné le jour de son anniversaire. La Cristolienne parvient également à se hisser au top niveau chez les amateurs en devenant, la même année, championne du monde dans la catégorie des moins de 60 kg. Devenue professionnelle, Estelle Mossely a remporté en 2019 la ceinture IBO des poids-légers, qu'elle détient toujours. Elle comptabilise cinq victoires en autant de combats.



Fernando Gaviria (cyclisme) né en 1994



Le Colombien Fernando Gaviria fête son vingt-cinquième anniversaire ce jour. Le sprinteur de l'équipe UAE Emirates (depuis 2019) est champion du monde de l'omnium 2015 et 2016 et a remporté le classement par points du Giro en 2017. Vainqueur d'une classique (Paris-Tours) en 2016, l'ancien coureur chez Quick-Step a également glané quelques victoires sur la Grande Boucle (2 en 2018) et sur le Giro (5 dont 4 sur l'édition 2017).