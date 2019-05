Trump invite Pagenaud à la Maison-Blanche

Faut-il y voir un privilège ? Toujours est-il que Simon Pagenaud, tout juste sacré lors des mythiques 500 miles d’Indianapolis, a reçu une invitation de la part de Donald Trump pour lui rendre visite à la Maison Blanche. Le président des Etats-Unis, en visite au Japon, n’en a pas moins suivi avec beaucoup d’attention la course et a semble-t-il apprécié le spectacle comme il n’a pas manqué de le faire savoir dans un tweet.

"Félicitations au grand (et mon ami) Roger Penske pour cette 18e (et incroyable) victoire sur les 500 miles d'Indianapolis, a ainsi écrit le locataire de la Maison Blanche peu après la course. Je suis au Japon, il est très tôt le matin, mais je devais regarder Simon faire l'une des courses les plus incroyables de l'histoire de ce sport. Je vous verrai tous les deux, de même que l'équipe, à la Maison Blanche."

Congratulations to the Great (and my friend) Roger Penske on winning his 18th (UNBELIEVABLE!) Indianapolis 500. I am in Japan, very early in the morning, but I got to watch Simon drive one of the greatest races in the history of the sport. I will see them both, & TEAM, at the WH!