Trophées Sentez-Vous Sport : les entreprises françaises les plus sportives récompensées

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a accueilli la sixième édition des Trophées Sentez-Vous Sport. Cette remise de prix, récompensant les les entreprises, associations ou collectivités mettant en place un programme sportif au profit de leurs salariés, s'est déroulée ce jeudi. Au cours de cette soirée prestigieuse, sept récompenses ont été attribuées par un jury composé de 17 membres, dont Renaud Lavillenie, parrain de l'édition 2019, Jean-Pierre Mougin, vice-président du CNOSF ou encore Didier Besseyre, président de la Fédération française du sport d'entreprise.a reçu le « Trophée Entreprises et sportif de haut-niveau » pour sa volonté d'embaucher des sportifs professionnels. Ce sont l'ancien boxeur, Daouda Sow, et Jean-Michel Brun, secrétaire général du CNOSF, qui ont remis la récompense. Concernant le « Trophée de l'entreprise la plus sportive de France »,a été primé dans la catégorie de l'entreprise de plus de 250 salariés. Pour les entreprises de moins de 250 employés, c'estqui l'a emporté, devant Nicomatic, deuxième et Sport 2000, qui complète le podium. Le « Trophée Coup de coeur du jury » a, lui, été remis à. Reçu des mains de l'ex-skieuse Anne-Sophie Barthet et de Sarah Ourahmoune, vice-présidente du CNOSF et présidente du jury, ce trophée récompense l'entreprise pour sa volonté de mettre le sport au service de la réinsertion professionnelle, avec un taux de retour à l'emploi de .... 100%.