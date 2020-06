Triplé de Ronaldo, Teddy Tamgho, Mohamed Salah : Les 15 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événement



2018 : Ronaldo voit triple



Lors du premier match de poule opposant le Portugal à l’Espagne lors de la Coupe du Monde 2018, Cristiano Ronaldo inscrit un triplé et permet à son équipe de décrocher le match nul face à la Roja (3-3). Avec ce triplé, Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire du football à marquer dans huit tournois consécutifs.

Naissances



Oliver Kahn (football) né en 1969



Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde au début des années 2000, Oliver Kahn remporte huit titres de champion d’Allemagne, six Coupes d’Allemagne et surtout une Ligue des champions en 2001 et une Coupe de l’UEFA en 1996 avec le Bayern Munich, club dont il est pendant des années le capitaine. Il prend sa retraite à la fin de la saison 2007-2008. Il est aussi l’un des piliers de l’équipe d’Allemagne de football et l’un des principaux artisans du parcours de la sélection lors de la Coupe du monde 2002, où l’Allemagne s’incline en finale face au Brésil. Malgré cette défaite en finale, Oliver Kahn est élu meilleur joueur de la compétition.



Teddy Tamgho (triple saut) né en 1989



La carrière internationale de Teddy Tamgho démarre en 2008, lorsqu’il devient champion du monde junior avec un triple saut à 17,33 m. En 2010, Teddy Tamgho remporte le titre et bat le record du monde de la discipline lors des championnats du monde en salle à Doha. En 2011, l’athlète s’illustre par une première place dans le concours du triple saut aux Championnats d’Europe de Paris-Bercy, et par une troisième place en saut en longueur. En 2013, pour les championnats du monde de Moscou, il s’offre la médaille d'or en réalisant un saut à 18,04 m, devenant ainsi l’un des trois seuls athlètes à franchir la barre symbolique des 18m. Il annonce sa retraite sportive le 24 août 2019.



Mohamed Salah (football) né en 1992



Considéré comme le plus grand footballeur égyptien de l’histoire, Mohamed Salah évolue dans de nombreux clubs européens (FC Bâle, Fiorentina, Chelsea, AS Roma) avant de rejoindre Liverpool à l’été 2017. Lors de sa première saison chez les Reds, Salah réussit la performance de battre le record du nombre de buts inscrits en Premier League avec 32 unités. Pour sa seconde saison, il inscrit un but sur penalty en finale et permet à Liverpool de remporter sa sixième Ligue des Champions face à Tottenham (2-0). À cette occasion, Mohamed Salah devient le premier joueur égyptien à remporter la coupe aux grandes oreilles.

Décès

(arbitre football) décédé en 2002Saïd Belqola a officié lors de 80 matchs internationaux et a notamment dirigé la finale de la Coupe d’Afrique des nations en 1998, entre l'Égypte et l'Afrique du Sud (2-0). Il a par ailleurs arbitré deux autres rencontres de la Coupe du Monde en France, Allemagne - États-Unis (2-0), le 15 juin 1998 à Paris, et Argentine - Croatie (1-0), le 26 juin 1998 à Bordeaux. Le 12 juillet 1998, à l’âge de 41 ans, il devient le premier arbitre africain à diriger une finale de Coupe du Monde, qui oppose la France au Brésil (3-0). Il reste à ce jour le seul arbitre africain à avoir dirigé une finale de Coupe du Monde. Il décède le 15 juin 2002 des suites d’une longue maladie.