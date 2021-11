Transat Jacques-Vabre : Une avance moins importante pour Redman en Class 40

La Transat Jacques-Vabre est-elle jouée dans la catégorie Class 40 ? Leader de la course depuis de longs jours, le duo composé d’Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) est dans la dernière ligne droite. Mais, à l’approche de la Barbade, l’équipage franco-espagnol voit les écarts se réduire. Au pointage de 23h00 ce dimanche, Redman ne compte plus qu’une avance inférieure à 23 milles sur les Suisses Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman). Ces derniers comptaient encore 35 milles de retard à 9h00 ce dimanche. Une journée qui les a vu doubler Cédric Château et Jérémie Mion (Seafrigo-Sogestran) pour la deuxième place, eux qui sont désormais distancés d’un peu moins de huit milles. Le Top 5 de la catégorie monocoques se tient en 46 milles avec Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) et Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) qui n’ont pas dit leur dernier mot.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 23h00 - Dimanche 28 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) vainqueurs le mardi 23 novembre à 15h16 en 16j 1h49m 16s

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) arrivés le mardi 23 novembre à 23h13 en 16j 9h 46m 11s

3- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) arrivés le mercredi 24 novembre à 00h06 en 16j 10h 39m 20s

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) arrivés le jeudi 25 novembre à 23h46 en 18j 10h 19m 15s

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) arrivés le samedi 27 novembre à 3h59 en 19j 14h 32m 41s



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) vainqueurs le jeudi 25 novembre à 14h48 en 18j 1h 21m 10s

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) arrivés le vendredi 26 novembre à 11h00 en 18j 21h 33m 31s

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) arrivés le samedi 27 novembre à 4h26 en 19j 14h 59m 36s

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) arrivés le dimanche 28 novembre à 6h35 en 20j 17h 8m 30s

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) arrivés le dimanche 28 novembre à 6h57 en 20j 17h 30m 10s

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) vainqueurs le mardi 23 novembre à 02h54 en 15j 13h 27m 14s

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) arrivés le mardi 23 novembre à 05h22 en 15j 15h 55m 12s

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) arrivés le mardi 23 novembre à 06h42 en 15j 17h 15m 43s

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) arrivés le mardi 23 novembre à 20h16 en 16j 6h 49m 35s

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) arrivés le mardi 23 novembre à 20h28 en 16j 7h 1m 22s

6- Gilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA-1001 Sourires) arrivés le mardi 24 novembre à 03h28 en 16j 14h 1m 21s

7- Quentin Vlamynck-Lalou Roucayrol (Arkema 4) arrivés le mercredi 24 novembre à 16h08 en 17j 2h 41m 9s



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 182,8 milles de l’arrivée

2- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 22,33 milles du leader

3- Cédric Château-Jérémie Mion (Seafrigo-Sogestran) à 30,25

4- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 36,7

5- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 46,18

…