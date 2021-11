Transat Jacques-Vabre : Tout va bien pour Cammas et Caudrelier, Beyou et Petit ne lâchent pas

Franck Cammas et Charles Caudrelier se préparent à changer de direction. Comme l’impose le parcours de la catégorie Ultime, l’équipage de Maxi Edmond de Rothschild se rapproche des iles brésiliennes de Trindade et Martim Vaz, dont ils devront faire le tour avant de remonter vers la Martinique. Avant cette étape, le duo de tête maintient à bonne distance, 293 milles, ses poursuivants que sont Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) ainsi que François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue). Pour Thomas Rouxel, à bord de Sodebo ultim 3 qui compte désormais plus de 1000 milles de retard sur la tête de course, tout indique que Cammas et Caudrelier vont l’emporter. « Ils ont de l'avance, ils sont plus à l’aise à toutes les allures, ce sont des marins exceptionnels, ils ont une cellule de routage très forte, je vois difficilement ce qui pourrait les empêcher de gagner, sauf avarie technique ou coup du sort dans le second Pot-au-noir », a-t-il déclaré au site officiel de la Transat Jacques-Vabre.

Beyou et Petit remontent fort en Imoca

Du côté de la catégorie Imoca, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) conservent la tête de course reprise la nuit précédente. Mais le duo de tête voit Jérémie Beyou et Christopher Petit (Charal) profiter de conditions de navigation compliquées au large de l’Afrique pour remonter à la deuxième place à un peu moins de 20 milles devant Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia). Pour les engagés en OceanFifty, le plus dur commence avec la traversée du Pot-au-noir. Mais cela n’empêche pas Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) de mener grand train en tête de la catégorie. Sur une meilleure cadence que Sodebo ultim 3 dans les mêmes eaux, ils repoussent Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio) à 66 milles. A la sortie de cette zone difficile, ils pourront obliquer vers l’archipel Fernando de Noronha, au large du Brésil, point de passage obligé. Les Class 40, quant à elle, navigue au large des Canaries avec Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) qui se maintient en tête avec à peine plus de 15 milles d’avance sur Jonas Gerckens et Benoit Hantzperg (Volvo).



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 21h00 - Mardi 16 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 3812,6 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 293,19 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 392,12

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 523,35

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1004,97



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 3209 milles de l'arrivée

2- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 19,46 milles du leader

3- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 27,84

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 77,7

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 109,66

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 2502,2 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 66,55 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 68,75

4- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 187,58

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 201,19

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2579,2 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Bonoit Hantzperg (Volvo) à 15,52 milles du leader

3- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 26,52

4- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 35,6

5- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 45,59

…