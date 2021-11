Transat Jacques Vabre : Ruyant et Lagravière (LinkedOut) s'imposent en Imoca

Un troisième duo vainqueur sur la Transat Jacques Vabre 2021 ! Après Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) en Ocean Fifty et Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) en Ultime, ce sont Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui ont triomphé ce jeudi en Imoca. Les skippers de LinkedOut ont franchi la ligne d'arrivée à 9h48 heure de Martinique (14h48 heure métropolitaine) et s'imposent donc après 18 jours, 1 heure, 21 minutes et 10 secondes de course, en ayant parcouru 6691,3 milles depuis Le Havre, soit une moyenne de 15,44 noeuds. Cela fait désormais neuf jours que Ruyant et Lagravière ont pris la tête de la flotte des Imoca, après une longue bataille face à Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia), qui étaient annoncés comme les favoris avant le départ. Depuis, LinkedOut n'a cessé de creuser l'écart, et Apivia pointait à 184 milles de l'arrivée au moment où les vainqueurs franchissaient la ligne d'arrivée. Sixième du dernier Vendée Globe, Thomas Ruyant (40 ans) remporte sa toute première Transat Jacques Vabre, tout comme Morgan Lagravière (34 ans).

Ruyant : "Cette victoire s'est joué depuis plusieurs années"

VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 15h00 - Jeudi 25 novembre 2021

ULTIME

IMOCA

OCEANFIFTY

CLASS 40

« C’et beaucoup de bonheur partagé, nous avons pris beaucoup de plaisir sur l'eau avec Morgan. C'est une sacrée expérience sportive, ce sont des moments rares. Cette victoire s'est jouée depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, grâce à l'équipe géniale qui travaille sur ce projet. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites avant le départ. Nous avons eu la chance d'avoir un bateau qui était ultra prêt, en lequel nous avions confiance, sur lequel nous avons pu tirer, que nous n'avons pas ménagé. Nous non plus d'ailleurs, même sur les derniers jours où nous avions un peu d'avance, nous n'avons pas lâché un mètre, nous avons mis de l'énergie du départ jusqu'au bout. Nous sommes bien cuits, la dernière session entre Fernando et l'arrivée a été longue. C'est la première fois que nous régatons sur une Transat et que nous restons aussi longtemps dans des endroits où il fait chaud, où c'est éprouvant de manœuvrer », a réagi Thomas Ruyant à l’arrivée. « C'est un bon moment, gagner une course forcément ça fait toujours plaisir. Ce sont des moments de bonheur, il faut être capable d'en profiter, de savourer. Ce n'est pas seulement le résultat sportif, ce sont aussi les valeurs et la dimension humaine.Nous avons eu des super conditions en passant le Rocher du Diamant, c'était vraiment idéal, pour se faire plaisir, pour faire plaisir à ceux qui étaient là. De voir la terre, de voir les îles, de récupérer nos fruits, nos noix de coco, ça fait plaisir », s’est réjoui de son côté Morgan Lagravière.François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) arrivés le mardi 23 novembre à 23h13 en 16j 9h 46m 11sArmel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) arrivés le mercredi 24 novembre à 00h06 en 16j 10h 39m 20sYves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 185,8 milles de l'arrivéeThomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 86,1Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 184,2 milles de l'arrivéeJérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 241,7Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 554,8Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 590,4Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) arrivés le mardi 23 novembre à 05h22 en 15j 15h 55m 12sSam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) arrivés le mardi 23 novembre à 06h42 en 15j 17h 15m 43sThibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) arrivés le mardi 23 novembre à 20h16 en 16j 6h 49m 35sArmel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) arrivés le mardi 23 novembre à 20h28 en 16j 7h 1m 22sGilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA-1001 Sourires) arrivés le mardi 24 novembre à 03h28 en 16j 14h 1m 21sQuentin Vlamynck-Lalou Roucayrol (Arkema 4) arrivés le mercredi 24 novembre à 16h08 en 17j 2h 41m 9sJonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 44,6 milles du leaderCédric Château-Jérémie Mion (Seafrigo-Sogestran) à 63,79Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 67,65Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 72,24