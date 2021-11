Transat Jacques Vabre : Primonial attendu à 2h, Maxi Edmond de Rothschild à 10h

Dans quelques heures, on connaitra le nom des vainqueurs de deux catégories dans cette Transat Jacques Vabre 2021 ! Les gagnants des Ocean Fifty, qui devraient être, sauf avarie, Sébastien Rogues et Matthieu Souben sur Primonial, sont en effet attendus vers 2h du matin en Martinique, et les vainqueurs des Ultime, Franck Cammas et Charles Caudrelier, sur Maxi Edmond de Rothschild, vers 10h. "Hier soir s'est présentée l'opportunité d'appuyer un peu sur le champignons et d'essayer d'assommer la course. On avait très très envie de le faire, donc on a décidé de le faire, et ça s'est très bien passé", s'est réjoui Souben lors d'une vacation. Les Ultime, qui sont des plus gros bateaux mais qui ont dû franchir un point de passage obligé bien plus au Sud que celui des Ocean Fifty, pensaient arriver les premiers, mais ils ont été ralentis par le vent à l'approche des Antilles. A noter que Thomas Coville et Thomas Rouxel, qui étaient cinquièmes et derniers depuis le 11 novembre après avoir heurté un OFNI et été contraints de réparer, sont parvenus à prendre la quatrième place, au détriment d'Yves Le Blévec et Anthony Marchand (Actual Ultim 3).

Le premier Imoca en Martinique jeudi matin ?

Du côté des Imoca, l'arrivée du premier est prévue pour jeudi matin, et Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, sur LinkedOut, devraient être les grands gagnants, puisqu'ils comptent plus de 100 milles d'avance sur la concurrence. Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) sont quant à eux toujours leaders des Class40, avec 18 milles d'avance sur les deuxièmes, et devraient arriver dans un peu plus d'une semaine.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 19h00 - Lundi 22 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 363,1 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 173,37 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 206,62

4- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 932,09

5- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 973,64



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 969,2 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 100,13 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 129,18

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 512,15

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 534,47

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 128,3 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 64,83 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 81,92

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 267,6

5- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 285,73

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 1529,5 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 17,96 milles du leader

3- Ian Lipinski-Julien Pulvé (Crédit Mutuel) à 31,52

4- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 44,64

5- Cédric Château-Jérémie Mion (Seafrigo - Sogestran) à 47,52

…