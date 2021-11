Transat Jacques Vabre : On en sait plus sur les jours d'arrivée des vainqueurs

Ce ne sont bien sûr que des prévisions, et tout dépendra de la météo et des possibles avaries subies par les bateaux. Toujours est-il que l'on connait désormais les jours théoriques d'arrivée des vainqueurs des quatre catégories de la Transat Jacques Vabre. Largement en tête des Ultime, Maxi Edmond de Rothschild, skippé par Franck Cammas et Charles Caudrelier, devrait être le premier à arriver en Martinique, mardi prochain en fin de journée. Il compte actuellement 438 milles d'avance sur Banque Populaire XI, skippé par Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier, après avoir franchi le dernier point de passage obligé, l'archipel de Trindade, à l'est du Brésil. Du côté des OceanFify, catégorie dont le point de passage obligé est situé plus au Nord, à Fernando de Noronha, le vainqueur est attendu mercredi matin et Primonial, skippé par Sébastien Rogues et Matthieu Souben, est bien parti pour soulever le trophée. Mais le duo ne compte que 53 et 58 milles d'avance sur ses poursuivants et ne devra donc pas commettre la moindre erreur.

Une lutte à trois en Imoca

En Imoca, c'est également Fernando de Noronha qui sera le point de passage obligé, et l'arrivée du vainqueur en Martinique est prévue pour le jeudi 25 au matin. Difficile en revanche d'établir un pronostic, car les trois premiers bateaux, qui sont en train de sortir du Pot-au-Noir, se tiennent en 30 milles et tout peut donc arriver. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, sur LinkedOut, mènent en tout cas pour le moment. Enfin, les derniers bateaux à arriver seront les Class40, qui eux, contrairement aux autres, ont le droit de bifurquer vers l'Ouest dès l'île de Sal, au Cap-Vert. A ce stade, c'est Volvo, avec Jonas Gerckens et Benoit Hantzperg, qui est aux commandes, mais Redman, skippé par Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco, ne pointe qu'à 4 milles. L'arrivée du vainqueur est estimée au mercredi 1er décembre dans l'après-midi.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 19h00 - Jeudi 18 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 2458,3 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 438,43 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 564,85

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 902,2

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1394,24



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 2609 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 22,38 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 27,49

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 202,41

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 230,94

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 1788,1 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 53,24 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 57,61

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 102,65

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 122,2

…



CLASS 40

1- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 2268,7 milles de l'arrivée

2- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 4,33 milles du leader

3- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 47,21

4- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 49,95

5- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 52,01

…