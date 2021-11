Transat Jacques Vabre : Les Ultime abordent la dernière semaine de course

"Nous ne comptons pas arriver avant mardi soir, voire mercredi matin prochain. Ça va aller vite pour remonter vers Sao Paulo, mais ensuite les trois derniers jours seront compliqués". Dans sa vacation du jour, Franck Cammas, leader de la catégorie Ultime avec Charles Caudrelier, sur Maxi Edmond de Rothschild, a annoncé la couleur. La catégorie Ultime entre dans sa dernière semaine de course. Le duo est toujours en tête de la Transat Jacques Vabre, avec 307 milles d'avance sur Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI), avant d'aborder la marque de parcours virtuelle située à 20 milles au nord de l’île de Trindade. "Les conditions s’améliorent, poursuit Cammas. A l'arrivée dans l’hémisphère sud, nous avons eu une mer compliquée qui nous empêchait d'aller vite, mais là ça glisse mieux. C'est toujours sympa d'avoir un temps d'avance sur nos poursuivants comme ça, ça nous permet de mieux gérer les choses, mais il ne faut pas oublier qu'en multicoque ça ne représente pas beaucoup de temps, donc ça peut revenir vite. Il ne faut pas s'arrêter, pas avoir de problème technique et dans ce cas-là ça va. Ils vont vite derrière quand même et depuis que tout le monde est reparti, nous n'avons pas gagné un mille.

Les Imoca vont arriver dans le Pot-au-Noir

Du côté des OceanFifty, la lutte est plus serrée, un peu plus au Nord, et Primonial, skippé par Sébastien Rogues-Matthieu Souben, ne compte que 65 milles d'avance sur Koesio, skippé par Erwan Le Roux-Xavier Macaire. Les six premiers de la catégorie Imoca ont quant à eux quitté l'archipel du Cap-Vert, et c'est toujours LinkedOut (Thomas Ruyant - Morgan Lagravière) qui mène les débats, avec 43 milles d'avance sur Charal (Jérémie Beyou-Christopher Pratt) et 55,5 sur Apivia (Charlie Dalin-Paul Meilhat), mais ils vont entrer dans le Pot-au-Noir dans la journée et cela pourrait rebattre les cartes. Les Class40, de leur côté, ne sont pas encore arrivés au niveau du Cap-Vert, et ils sont six à se tenir en 100 milles, derrère le leader Redman (Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco).



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 10h00 - Mercredi 17 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 3437,2 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 307,22 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 413,92

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 644,47

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1194,16



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 2999,3 milles de l'arrivée

2- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 43,06 milles du leader

3- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 55,53

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 159,73

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 192,49

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 2378,8 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 64,72 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 91,42

4- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 141,95

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 182,07

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2464,5 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Bonoit Hantzperg (Volvo) à 19,66 milles du leader

3- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 34,97

4- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 47,54

5- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 58,32

…