Transat Jacques Vabre : Les écarts se creusent

Après un début de course marqué par le manque de vent, la Transat Jacques Vabre commence à s'animer pour les catégories les plus rapides (les Class40 sont quant à eux toujours au sud de la Bretagne). Chez les Ultime, le leader, Maxi Edmond de Rothschild, skippé par Franck Cammas et Charles Caudrelier, a accentué son avance pendant la nuit, en prenant une option plus à l'Ouest que son dauphin Sodebo (Thomas Coville - Thomas Rouxel), pour compter désormais 20 milles d'avance, alors que la flotte des Utltime, qui se tient en 60 milles, se situe au niveau de la latitude de Lisbonne. Nous voyons tout le temps quelqu’un à l’AIS ("Automatic Identification System", une aide électronique à la navigation, ndlr) depuis le départ, c’est assez sympa. C’est toujours intéressant d’avoir des bateaux à côté, ça nous permet d’une part d’avoir des repères sur notre bateau que nous découvrons, mais aussi de se challenger car nous voulons toujours aller plus vite qu’eux !", s'est réjoui François Gabart (SVR-Lazartigue), quatrième avec Tom Laperche.

Pas de changements de leaders

Les Imoca, quant à eux, arrivent, arrivent au niveau du Cap Finisterre, au nord-ouest de l'Espagne, et c'est toujours Apivia (Charlie Dalin - Paul Meilhat) qui mène les débats, avec 32 milles d'avance sur LinkedOut (Thomas Ruyant - Morgan Lagravière), mais six bateaux se tiennent en moins de 100 milles. "Nous ne sommes pas trop loin de nos concurrents donc nous essayons de rester accrocher pour suivre l’aventure avec eux ! expliquait Sébastien Simon (Arkea Paprec), actuellement sixième au classement. Nous ne désespérons pas qu’après le passage du cap Finisterre, l’étau se resserre !" De leur côté, les OceanFifty se trouvent entre les Ultime et les Imoca, et ce sont toujours Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio) qui dominent, mais ses deux poursuivants sont à moins de douze milles. Enfin, Nicolas Jossier et Alexis Loison, sur La Manche #EvidenceNautique, sont toujours leaders de la catégorie Class40.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 8h00 - Mercredi 10 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 6969,1 milles de l’arrivée

2- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 20,2 milles du leader

3- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 39,78

4- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 48,97

5- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 59,98



IMOCA

1- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 5161,7 milles de l’arrivée

2- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 32,2 milles du leader

3- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 51,04

4- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 73,36

5- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team-Malama) à 76,57

…



OCEANFIFTY

1- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 4584,2 milles de l’arrivée

2-Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 8,74 milles du leader

3- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 12,52

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les p’tits doudous) à 46,93

5- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 61,02

…



CLASS 40

1- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 4209,1 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 9,14 milles du leader

3- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 10,56

4- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 20,42

5- Masa Suzuki-Anne Beaugé (Milai) à 21,74

…