Transat Jacques Vabre : Les dix premiers Imoca sont arrivés

TRANSAT JACQUES-VABRE

Classement au pointage de 5h00 – Lundi 11 novembre 2019

Kévin Escoffier-Nicolas Lunven (FRA-FRA/PRB) arrivés en 14 jours 3 heures 49 minutes et 42 secondesJérémie Beyou-Christopher Pratt (FRA-FRA/Charal) arrivés en 14 jours 3 heures et 56 minutesThomas Ruyant-Antoine Koch (Advens for Cybersecurity) arrivés en 14 jours 5 heures 55 minutes et 41 secondesCharlie Enright-Pascal Bidégorry (USA-FRA/11th Hour Racing) arrivés en 14 jours 6 heures 10 minutes et 23 secondesClarisse Crémer-Armel Le Cléac’h (FRA-FRA/Banque Populaire X) arrivés en 14 jours 8 heures 46 minutes 24 secondesSamantha Davies-Paul Meilhat (GBR-FRA/Initiatives-Cœur) arrivés en 14 jours 9 heures 30 minutes 44 secondesLouis Burton-Davy Beaudart (FRA-FRA/Bureau Vallée 2) arrivés en 14 jours 14 heures 51 minutes 43 secondesSébastien Simon-Vincent Riou (FRA-FRA/Arkea-Paprec) arrivés en 14 jours 15 heures 5 minutes 53 secondesFabrice Amedeo-Eric Péron (FRA-FRA/Newrest – Art & Fenêtres) arrivés en 14 jours 16 heures 1 minute 7 secondesAlex Thomson-Neal McDonald (Hugo Boss), Isabelle Joschke-Morgan Lagravière (MACSF).Sam Goodchild-Fabien Delahaye (GBR-FRA/Leyton) à 53,97 milles du leaderAymeric Chappellier-Pierre Leboucher (FRA-FRA/Aïna Enfance et Avenir) à 126,02Louis Duc-Aurélien Ducroz (FRA-FRA/Croscall Chamonix Mont-Blanc) à 215,31Kito de Pavant-Achille Nebout (FRA-FRA/Made in Midi) à 236,13Charles-Louis Mourruau-Estelle Greck (Entraide Marine-ADOSM), William Mathelin-Moreaux-Marc Guillemot (Beijaflore), Hiroshi Kitada-Takeshi Hara (Kiho), Luke Berry-Tanguy Le Turquais (Lamotte-Module Création), Pascal Fravalo-Guillaume Goumy (SOS Méditerranée)Thibaut Vauchel-Camus-Frédéric Duthil (FRA-FRA/Solidaires En Peloton – ARSEP) arrivés en 12 jours 2 heures 38 minutes et 1 secondeSébastien Rogues-Matthieu Souben (FRA-FRA/Primonial) arrivés en 13 jours 9 minutes et 42 secondes