Transat Jacques-Vabre : L'écart grandit en Ultime, stabilité en Imoca

Le duo composé de Franck Cammas et Charles Caudrelier s’envole en tête de la Transat Jacques-Vabre. Alors qu’ils sont désormais au large des Canaries, les skippers de Maxi Edmond de Rothschild ont vu leur avance sur François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue) augmenter de 70 milles depuis le pointage de 9h00 ce jeudi, soit 70 milles grignotés sur leurs concurrents. Juste derrière Banque Populaire XI a repris la troisième place à Actual Ultim 3 quand Thomas Coville et Thomas Rouxel continuent sur leur Sodebo ultim 3 endommagé. Dans la catégorie Imoca, la donne n’a pas ostensiblement changé. En effet, alors que les équipages se détachent des côtes portugaises, Charlie Dalin et Paul Meilhat continuent de mener grand train à la barre d’Apivia. Ils comptent un peu plus de 26 milles d’avance sur Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut), qui restent une menace sérieuse pour leur première place.

Classement chamboulé en Class 40

La stabilité est également de mise dans la catégorie OceanFifty. A la barre de Koesio, Erwan Le Roux et Xavier Macaire ont vu les Ultimes les distancer mais ils conservent une belle marge de quasiment 50 milles sur Sébastian Rogues et Matthieu Souben (Primonial). Toutefois, c’est dans la catégorie Class 40 que les changements sont les plus massifs. Alors que la tête de course a passé le Cap Finisterre, Valentin Gautier et Simon Koster sont passés de la cinquième à la quatrième place depuis le pointage de 9h00 ce jeudi. Le duo à la tête de Banque du Léman n’a toutefois pas une avance considérable sur la paire Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) et l’équipage formé de Nicolas Jossier et Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique). Le trio de tête se tient en moins de neuf milles nautiques.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 22h00 - Jeudi 11 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 6271,5 milles de l’arrivée

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 94,44 milles du leader

3- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 95,8

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 167,19

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 308,56



IMOCA

1- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 4648,5 milles de l’arrivée

2- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 26,22 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 54,54

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 91,02

5- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team-Malama) à 105,73

…



OCEANFIFTY

1- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 4443,7 milles de l’arrivée

2- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 48,71 milles du leader

3-Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 63,75

4-Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 69,89

5-Armel Tripon-Benoit Marie (Les p’tits doudous) à 90,32

…



CLASS 40

1- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 3841,4 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 8,02 milles du leader

3- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 8,69

4- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 12,76

5- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 15,94

…