Transat Jacques-Vabre : Le Pot-au-noir se rapproche, les leaders gardent la main

Alors que le Pot-au-noir se rapproche pour la tête de course, la hiérarchie n’a pas bougé en Ultime. Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) ont même profité de la nuit pour creuser à nouveau l’écart en tête de la Transat Jacques-Vabre et repousser François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue) au-delà des 100 milles. Yves Le Blévec et Anthony Marchand (Actual Ultim 3) conservent la troisième place quand Thomas Coville et Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) ont repris la course mais avec de la frustration. « Nous avons eu envie de continuer, donc nous sommes repartis et quelques heures après nous étions à 30 nœuds dans les alizés. Nous sommes évidemment frustrés, mais super contents, ont confié les deux navigateurs au site officiel de la course. Frustrés car nous sommes des compétiteurs, mais nous nous sommes vite dit que nous avions beaucoup de chance de faire cette transat, nous devions aussi continuer pour toute l’équipe qui a œuvré pour cela et pour tous ceux qui nous soutiennent. Nous sommes poussés par quelque chose qui nous dépasse, au-delà du métier ou de la compétition. »

Ruyant et Lagravière toujours devant en Imoca

Dans la catégorie Imoca, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) ont maintenu leurs poursuivants à distance, Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) à un peu plus de 21 milles. Ces derniers ne devancent que de 0,2 milles, soit 470 mètres, Jérémie Beyou et Christopher Petit (Charal). « Nous allons décider où nous allons passer en fonction des dernières prévisions météo, a confié par radio Charlie Dalin. Ce n’est pas forcément simple car il y a les dévents à gérer, des zones de vent faibles, des accélérations, des bandes dans lesquelles nous n’avons pas le droit de naviguer, du trafic, il faudra prendre en compte tout cela dans nos choix. » Dans la catégorie OceanFifty, la lutte en tête de course est toujours aussi intense. Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) ne comptent que 0,08 milles d’avance, soit 150 mètres, d’avance sur Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio). Enfin, en Class 40, Nicolas Jossier et Alexis Loison (La manche #EvidenceNautique) continuent de mener la flotte mais leurs dauphins sont désormais Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman), qui a gagné deux places dans la nuit.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 9h00 - Samedi 13 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 5612,8 milles de l’arrivée

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 105,18 milles du leader

3- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 156,42

4- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 180,05

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 491,49



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 4235,5 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 21,34 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 21,54

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 23,66

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 42,57

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 3864,8 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 0,08 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 65,81

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 80,57

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 118,54

…



CLASS 40

1- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 3414,3 milles de l'arrivée

2- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2,25 milles du leader

3- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 8,35

4- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 11,79

5- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 23,6

…