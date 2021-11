Transat Jacques-Vabre : Le Pot-au-noir pas favorable à Cammas et Caudrelier

Le Pot-au-noir n’a pas été de tout repos pour Franck Cammas et Charles Caudrelier. Les deux skippers de Maxi Edmond de Rothschild ont vu leur avance sur François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue) fondre comme neige au soleil. Les leaders de la catégorie Ultime de la Transat Jacques-Vabre ne comptent plus que 143 milles d’avance sur leur poursuivants, contre près du double au pointage de 9h00 ce dimanche. « C'est une bonne nouvelle, une première victoire, parce que nous sommes devant avec une bonne avance, mais c'est quelque chose qui me stresse car nous ne maîtrisons pas le Pot-au-noir, il est souvent très injuste », a confié Charles Caudrelier avant l’entrée dans cette zone critique de la traversée de l’Atlantique. A la barre de Banque Populaire XI, Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier ont également réduit l’écart sur les leaders. En Imoca, la lutte pour la tête de course est plus serré que jamais.

Chamboule-tout en Class 40 !

Jérémie Beyou et Christopher Petit (Charal) qui ont repris la main avec moins de cinq milles d’avance sur les duos Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) et Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia). En OceanFifty, Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) ont fait la très bonne affaire de la journée. En effet, le duo a triplé son avance sur Thibaut Vauchel Camus et Frédéric Duthil (Soildaires en peloton), qui pointent désormais à un peu moins de 155 milles des leaders. Le choix d’une route plus à l’ouest pour le passage près du Cap Vert semble gagnant pour le duo de tête. Par contre, en Class 40, la hiérarchie a très nettement changé. Deuxièmes dans la matinée, Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) ont pris la tête de la catégorie mais sans parvenir à distancer Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman), qui sont à moins de trois milles. Il faut dire que les six premiers se tiennent en 20 milles à l’approche des Canaries.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 21h00 - Dimanche 14 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 4876,8 milles de l’arrivée

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 143,41 milles du leader

3- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 251,95

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 293,6

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 712,82



IMOCA

1- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 3766,1 milles de l’arrivée

2- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 4,49 milles du leader

3- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 4,53

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 42,58

5- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team - MALAMA) à 62,07

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 3279,1 milles de l'arrivée

2- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 154,94 milles du leader

3- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 183,39

4- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 195,63

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 206,57

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 3075,3 milles de l'arrivée

2- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 2,56 milles du leader

3- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 13,12

4- Jonas Gerckens-Bonoit Hantzperg (Volvo) à 13,49

5- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 14,07

…