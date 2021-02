Transat Jacques Vabre : L’arrivée jugée en Martinique, trois parcours différents

⛵️ La #TransatJacquesVabre Normandie Le Havre

Plus de milles pour les bateaux les plus rapides

Après la Colombie, le Brésil et le Costa Rica, place à la Martinique ! Le département français, et plus précisément sa préfecture Fort-de-France, sera le lieu d’arrivée de la prochaine Transat Jacques Vabre,La Martinique n’a pas été choisie au hasard pour cette « Route du Café », puisque l’île est le berceau originel de la production de café outre-Atlantique, avec des premiers pieds importés dès 1720. Aujourd'hui, une dizaine de producteurs martiniquais cultivent ce café originel.Pour cette 15eme édition, les organisateurs ont décidé de définir des parcours différents selon les catégories de bateaux. Les Class40, les Multi 50 et Imoca, et les Ultimes auront un parcours similaire jusqu’à un point situé entre les Açores et le Cap Vert, puis leurs chemins se sépareront. Les Class40 devront absolument rejoindre l’Ile de Sal au Cap Vert, pour un parcours estimé à 4600 milles.Enfin, les Ultimes, qui sont les bateaux les plus rapides, devront quant à eux aller jusqu’à l'archipel Trindade et Martin Vaz, au large de Rio de Janeiro, afin de remonter vers la Martinique, pour un parcours estimé de 7500 milles. Rappelons que Gilles Lamiré et Antoine Carpentier (Groupe GCA – Mille et un sourires) sont les tenants du titre en Multi 50, Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia) en Imoca, et Ian Lapinski et Adrien Hardy (Crédit Mutuel) en Class 40. La catégorie Ultimes n’avait en revanche pas concouru en 2019.