Transat Jacques-Vabre : La catégorie Ultime toujours menée par Cammas et Caudrelier

Franck Cammas et Charles Caudrelier gardent la main. Au large du Cap Finisterre, au nord-ouest de l’Espagne, le duo à la barre de Maxi Edmond de Rothschild s’est maintenu en tête de la Transat Jacques-Vabre dans la catégorie Ultime mais leur dauphin a changé d’identité. Alors que François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue) ont reculé au quatrième rang par rapport au pointage de 8h00 ce mardi, Thomas Coville et Thomas Rouxel sont au contact des leaders, avec moins d’un mille nautique de retard après avoir un temps pris la tête de la flotte en fin d’après-midi. Charlie Dalin et Paul Meilhat ont également connu une belle journée dans la catégorie Imoca. En effet, le duo à la barre d’Apivia a gagné quatre places pour pointer à la première position et même construire une petite avance au large du Golfe de Gascogne. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) sont à quasiment 23 milles du duo de tête quand Jérémie Beyou et Christopher Petit (Charal) ont reculé à la cinquième position. « Nous nous en sommes plutôt bien sortis par rapport à d'autres, ça fait plaisir, mais la route est longue », a assuré Morgan Lagravière

Le Roux et Macaire dans le roue des Ultime

Du côté des OceanFifty, Erwan Le Roux et Xavier Macaire vont prochainement atteindre le Cap Finisterre avec une avance d’un peu plus de 22 milles sur Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial), qui ont effectué une belle remontée et sont au coude-à-coude avec Thibaut Vauchel Camus et Frédéric Duthil (Solidaires en peloton). « Ça n'était pas forcément prévu, mais après 48 heures on accroche encore les Ultime, on a navigué avec Banque Populaire toute la nuit dernière par exemple, a confié Erwan Le Roux. C'était bien de les avoir avec nous, ça nous donnait des indications météo. » Enfin, concernant la catégorie Class40, qui vient de passer au large de Brest, Nicolas Hossier et Alexis Loison continue de mener grand train à la barre de La Manche #EvidenceNautique. Le duo conserve un peu moins de huit milles nautiques sur les Britanniques Brian Thompson et Alister Richardson (Tquila) alors que ces derniers sont à la lutte avec Luke Berry et Achille Nebout (Lamotte Module Création).



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 21h00 - Mardi 9 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 7233,3 milles de l’arrivée

2- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 0,91 milles du leader

3- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 19,63

4- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 27,61

5- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 58,77



IMOCA

1- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 5334,3 milles de l’arrivée

2- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 22,91 milles du leader

3- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 23,27

4- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team-Malama) à 33,65

5- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 35,27

…



OCEANFIFTY

1- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 5168,6 milles de l’arrivée

2- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 22,46 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 25,79

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les p’tits doudous) à 70,87

5- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 88,58

…



CLASS 40

1- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 4267,1 milles de l'arrivée

2- Brian Thompson-Alister Richardson (Tquila) à 7,67 milles du leader

3- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 8,22

4- Cédric Château-Jérémie Mion (Seafrigo-Sogestran) à 9,69

5- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 10,14

…