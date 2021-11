Transat Jacques-Vabre : En Class 40, la hiérarchie n'a pas bougé

Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco tiennent le choc ! A la barre de Redman, le duo franco-espagnol est passé sous les 500 milles encore à parcourir avant la ligne d’arrivée de la Transat Jacques-Vabre. En tête de la catégorie Class 40, la dernière à ne pas connaître son dénouement, les deux skippers maintiennent à 26 milles leurs plus proches poursuivants, Cédric Château et Jérémie Mion (Seafrigo-Sogestran). Ils sont même attendus sur la ligne ce lundi. Ces derniers, par rapport au pointage de 9h00 ce samedi, ont grignoté quatre milles alors que Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman) ont perdu quelques encablures.

Simon et Eliès tout proches de la quatrième place en Imoca

« C’est délicat car empanner revient à faire une marche arrière, cela nous éloigne, a pour sa part confié Benoit Hantzperg, co-skipper de Volvo avec Jonas Gerckens, actuel quatrième de la catégorie. Nous allons faire route le plus possible vers La Martinique, car le premier qui empanne laisse la place aux autres pour le podium. » En Imoca, alors que le podium est déjà figé, Sébastien Simon et Yann Eliès (Arkéa Paprec) conservent la main sur Sam Davies et Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) pour la quatrième place.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 20h00 - Samedi 27 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) vainqueurs le mardi 23 novembre à 15h16 en 16j 1h49m 16s

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) arrivés le mardi 23 novembre à 23h13 en 16j 9h 46m 11s

3- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) arrivés le mercredi 24 novembre à 00h06 en 16j 10h 39m 20s

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) arrivés le jeudi 25 novembre à 23h46 en 18j 10h 19m 15s

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) arrivés le samedi 27 novembre à 3h59 en 19j 14h 32m 41s



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) vainqueurs le jeudi 25 novembre à 14h48 en 18j 1h 21m 10s

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) arrivés le vendredi 26 novembre à 11h00 en 18j 21h 33m 31s

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) arrivés le samedi 27 novembre à 4h26 en 19j 14h 59m 36s

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 83,2 milles de l'arrivée

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 99,4 milles de l’arrivée

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) vainqueurs le mardi 23 novembre à 02h54 en 15j 13h 27m 14s

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) arrivés le mardi 23 novembre à 05h22 en 15j 15h 55m 12s

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) arrivés le mardi 23 novembre à 06h42 en 15j 17h 15m 43s

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) arrivés le mardi 23 novembre à 20h16 en 16j 6h 49m 35s

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) arrivés le mardi 23 novembre à 20h28 en 16j 7h 1m 22s

6- Gilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA-1001 Sourires) arrivés le mardi 24 novembre à 03h28 en 16j 14h 1m 21s

7- Quentin Vlamynck-Lalou Roucayrol (Arkema 4) arrivés le mercredi 24 novembre à 16h08 en 17j 2h 41m 9s



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 496 milles de l’arrivée

2- Cédric Château-Jérémie Mion (Seafrigo-Sogestran) à 26,4 milles du leader

3- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 35,34

4- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 45,88

5- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 65,42

…