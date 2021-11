Transat Jacques-Vabre : Coville et Rouxel ont repris la course, Ruyant et Lagravière prennent les commandes en Imoca

C'est reparti pour les deux Thomas, Thomas Coville et Thomas Rouxel ! Victime la veille dans la nuit d'une avarie de foil (l'embarcation avait heurté un OFNI qui avait "projeté (Rouxel) à travers le bateau", selon ses dires) qui l'avait contraint à une courte escale du côté de Madère, Sodebo 3 a repris la mer dans la classe Ultime. Les deux skippers accusent plus de 550 milles de retard sur le tandem de tête, toujours composé de Franck Cammas et Charles Caudrelier sur le Maxi Edmond de Rotshchild. Les deux leaders ont passé vendredi les Canaries. Du changement en revanche chez les Imoca, puisque ce ne sont plus Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) qui occupaient les commandes de la catégorie ce vendredi matin au pointage de 9h00 mais leurs ex-poursuivants Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut), passés en tête en début de journée. Apivia reste néanmoins en embuscade.

Jossier et Loison aux commandes chez les Class40

"Notre duo avec Morgan fonctionne bien", a admis Ruyant jeudi matin, conscient que la moindre erreur pourrait leur faire perdre les commandes. "Il va falloir trouver le bon curseur pour ne pas se faire reprendre, en soignant les trajectoires, en attaquant au bon moment." Une recette que devront également appliquer en Class40 Nicolas Jossier et Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique). Le duo mène pour la première fois le bal dans la catégorie ce vendredi matin. Les deux anciens leaders les Suisses Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman) reculent en troisième position, juste derrière l'équipage français composé d'Emmanuel Le Roch et Pierre Quiroga sur Edenred.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 09h00 - Vendredi 12 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 5969,3 milles de l’arrivée

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 102,97 milles du leader

3- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 137,26

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 211,65

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 552,15



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 4513,7 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 8,64 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 27,2

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 61,34

5- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team-Malama) à 75,82

…



OCEANFIFTY

1- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 4252,8 milles de l’arrivée

2- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 47,1 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 102,58

4- Gilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA - 1001 sourires) à 119,38

5- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 124,62

…



CLASS 40

1- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 3699,6 milles de l'arrivée

2- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 3,75 milles du leader

3- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 5,78

4- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 8,46

5- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 8,76

…