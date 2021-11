Transat Jacques-Vabre : Cammas et Caudrelier s'envolent, c'est fini pour De Pavant

Cammas et Caudrelier s'envolent, De Pavant et Gbick s'arrêtent là. Alors qu'ils font route vers la Martinique, Franck Cammas et Charles Caudrelier, à bord du Maxi Edmond de Rothschild, n'en finissent plus de creuser l'écart sur leurs poursuivants, dans la classe Ultime. Ce jeudi au pointage de 9h00, les deux hommes, auteurs jusqu'à maintenant d'un parcours sans-faute à l'avant de la flotte alors qu'ils viennent d'atteindre la bouée intermédiaire au nord de Trinidade et Martin Vaz - ils ont même passé la vitesse supérieure depuis qu'ils ont passé le Pot-au-Noir, possédaient désormais 383,42 milles d'avance sur Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI), toujours deuxièmes. En Class40, catégorie de nouveau dominée par le Belge Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg (Volvo) devant Antoine Carpentier et l'Espagnol Pablo Santurde Del Arco (Redman), cette Transat Jacques-Vabre est en revanche déjà terminée pour Kito de Pavant et Gwen Bick.

C'est fini pour De Pavant et Bick

Les nouvelles ne sont pas fameuses.

Alors que nous commencions à rêver d'un retour aux avant-postes, nos espoirs ont été stoppés net par une avarie irrémédiable.

ℹ️👉 https://t.co/uCsPDsjhlW#TransatJacquesVabre #Class40 pic.twitter.com/HmRpQNPnld

— Kito de Pavant (@Made_in_Midi) November 18, 2021







Victime d'une avarie dans la nuit de mercredi à jeudi, HBF-Reforest'Action a été contraint de rentrer au port. Un abandon difficile à digérer pour le duo, qui s'imaginait déjà revenir au contact des meilleurs. "Alors que nous commencions à rêver d'un retour aux avant-postes grâce à notre bord de reaching rapide à l'ouest et la pétole qui allait bloquer les premiers Class40, nos espoirs ont été stoppés net par une avarie irrémédiable (...) Sans bout-dehors, impossible d'envoyer les spinnakers et autre Code 0 ou Code 5, les seules voiles utiles pour le reste du parcours. La décision a été vite prise. Nous faisons demi-tour et abandonnons donc la course." Les deux navigateurs, la mort dans l'âme, devraient atteindre le Détroit de Gibraltar dans une "bonne semaine".



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 09h00 - Jeudi 18 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 2798,9 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 383,42 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 488,44

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 773,6

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1308,5



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 2727 milles de l'arrivée

2- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 51,64 milles du leader

3- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 57,15

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 199,37

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 245,47

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 1971,8 milles de l'arrivée

2-Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 53,57

3- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 55,53 milles du leader

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 60,63

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 116,75

…



CLASS 40

1- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 2340,3 milles de l'arrivée

2- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 12,67 milles du leader

3- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 19

4- Amélie Grassi-Marie Riou (La Boulangère Bio) à 55

5- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 55,91

…