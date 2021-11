Transat Jacques-Vabre : Cammas et Caudrelier en tête chez les Ultime

La flotte de la Transat Jacques-Vabre est lancée. Après le départ donné peu avant 13h30 ce dimanche au large du Havre, les quatre catégories voient leur hiérarchie commencer à se dessiner. Au nord de la Bretagne, Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) ont pris les commandes de la catégorie Ultime avec un peu moins de neuf milles d’avance sur Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) quand François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue) complètent le Top 3. La catégorie Imoca, dont la tête de course est au nord du Cotentin, voit le duo composé de Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) mener la flotte devant Louis Burton et Davy Beaudart (Bureau Vallée) alors que Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) sont troisièmes. Ayant passé la presqu’ile du Cotentin, Quentin Vlamynck et Lalou Roucayrol (Arkema 4) ont pris la première place dans la catégorie OceanFifty devant Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial). Enfin, dans la catégorie Class40, les écarts sont extrêmement ténus avec Axel Trahin et Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) ne compter que 0,3 milles nautiques d’avance sur leur plus proche poursuivant, Luke Berry et Achille Nebout (Lamotte Module Création).



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 21h00 - Dimanche 7 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 7723,0 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 8,6 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 10,0

4- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 16,0

5- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 28,6



IMOCA

1- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 5635,9 milles de l’arrivée

2- Louis Burton-Davy Beaudart (Bureau Vallée) à 3,8 milles du leader

3- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 6,0

4- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 6,4

5- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team Malama) à 7,2

…



OCEANFIFTY

1- Quentin Vlamynck-Lalou Roucayrol (Arkema 4) à 5610,3 milles de l’arrivée

2- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 1,5 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 1,6

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les p’tits doudous-The Arch) à 2,3

5- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 2,5

…



CLASS 40

1- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 4492,2 milles de l’arrivée

2- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 0,3 milles

3- Pierre Casenave-Péré-Kevin Bloch (Legallais) à 0,4

4- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautiqueà à 0,5

5- Pierre-Louis Attwell-Maxime Bensa (Vogue avec un Crohn) à 0,9

…