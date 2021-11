Transat Jacques Vabre : Cammas et Beyou passent devant

La Bretagne n'est déjà plus qu'un lointain souvenir pour les bateaux de la catégorie Ultime de la Transat Jacques Vabre, qui sont déjà au niveau de la latitude de Bordeaux. Et ce sont Franck Cammas et Charles Caudrelier qui sont en tête, sur leur Maxi Edmond de Rothschild, mais avec seulement 1,4 milles d'avance sur François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue). La course est encore loin d'être décantée chez ces Ultime, qui se tiennent tous les cinq en 11 milles, soit 21 kilomètres. Du côté des Imoca, la flotte de tête est désormais au sud de la Bretagne et le grand favori Apivia (Charlie Dalin-Paul Meilhat), qui avait pris le meilleur départ, s'est fait dépasser par Charal (Jérémie Beyou-Christopher Petit), qui ont pris une option un peu plus à l'Ouest.

Jossier : "Nous accumulons beaucoup de fatigue"

Du côté des Class40, ce sont toujours Nicolas Jossier et Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) qui sont aux commandes et sont actuellement, au large de Brest. "Super début de course, un départ de transat plutôt sympa avec des bonnes conditions pour partir et pour passer la bouée à Etretat, et puis ensuite nous nous en sommes plutôt bien sortis sur la sortie de Manche qui était une grosse étape. Nous étions plutôt inspirés sur le début donc tout va bien, mais nous accumulons beaucoup de fatigue car nous ne dormons pas beaucoup avec les manoeuvres qui s’enchaînent. Nous allons attendre de voir, quand nous serons sortis de la pointe Bretagne nous pourrons nous reposer de manière un peu plus régulière et mieux s’alimenter. Une autre partie de course va commencer", a confié Jossier lors d'une vacation ce mardi matin. Enfin, Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio) sont en tête de la catégorie OceanFifty, et sont au niveau de la latitude de La Rochelle.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 8h00 - Mardi 9 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 7511,3 milles de l'arrivée

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 1,4 milles du leader

3- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 8,11

4- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 11,26

5- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 11,32



IMOCA

1- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 5419,1 milles de l'arrivée

2- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team Malama) à 0,58 milles du leader

3- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 2,24

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 4,1

5- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 4,31

…



OCEANFIFTY

1- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 5358,4 milles de l'arrivée

2- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 12,36 milles du leader

3- Quentin Vlamynck-Lalou Roucayrol (Arkema 4) à 20,16

4- Gilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA - 1000 Sourires) à 20,54

5- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 21,53

…



CLASS 40

1- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 4308,3 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 0,21 milles du leader

3- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 0,64

4- Ian Lipinski-Julien Pulvé (Crédit Mutuel) à 0,71

5- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 1,26

…