Transat Jacques Vabre : Bureau Vallée a démâté, Gabart et Dalin en tête

Un premier outsider au tapis sur cette Transat Jacques Vabre 2021 ! Alors qu'il pointait à la deuxième place de la catégorie Imoca, Bureau Vallée, skippé par Louis Burton et Davy Beaudart, a démâté après dix heures de course, dans environ 15 noeuds de vent (28km/h). L'équipage est sain et sauf et fait route vers St-Malo, il devrait donner plus de nouvelles dans la matinée. En Class40, Voile Parkinson, skippé par Florian Gueguen et Raphael Auffret, a dû faire une escale de quatre heures à Cherbourg pour un problème de bout dehors.

Gabart aux commandes

Sur l'eau, en revanche, tout va bien pour François Gabart et Tom Laperche, qui ont pris la tête de la catégorie Ultime pendant la nuit, mais avec moins d'un mille d'avance sur Thomas Coville et Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3). Ils sont déjà arrivés au large du Finistère. En Imoca, le favori Charlie Dalin (Apivia) compte déjà une belle avance sur son dauphin, Charlie Enright (11TH Hour Racing Team Malama). Sébastien Rogues (Primonial) est quant à lui le leader des OceanFifty et Nicolas Jossier (LaManche#Evidence Nautique) des Class40 mais la flotte est au ralenti en raison du manque de vent.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 8h00 - Lundi 8 novembre 2021



ULTIME

1- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 7630,8 milles de l'arrivée

2- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 0,36 milles de l'arrivée

3- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 1,42

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 2,28

5- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 10,31



IMOCA

1- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 5529,8 milles de l’arrivée

2- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team Malama) à 15,81 milles du leader

3- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 16,48

4- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 16,68

5- Nicolas Troussel-Sébastien Josse (Corum L'Epargne) à 17,82

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 5481,3 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 1,27 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 1,73

4- Quentin Vlamynck-Lalou Roucayrol (Arkema 4) à 10,86

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les p’tits doudous-The Arch) à 15,81

…



CLASS 40

1- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 4412,1 milles de l'arrivée

2- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 1,27 milles du leader

3- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 1,91

4- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 2,9

5- Ian Lipinski-Julien Pulvé (Crédit Mutuel) à 3

…