Transat Jacques-Vabre : Aucun mouvement dans la hiérarchie alors que l'arrivée se rapproche

Alors que la deuxième semaine de course s’est achevée ce dimanche, la ligne d’arrivée se rapproche pour Franck Cammas et Charles Caudrelier. Les skippers de Maxi Edmond de Rothschild contrôlent parfaitement leur avance sur Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI), qui pointe à 356 milles alors que la flotte va droit sur la Martinique et Fort-de-France. Le seul suspense sera de savoir qui des Ultime ou des OceanFifty passera la ligne en premier et ce malgré un parcours bien différent. En effet, Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) n’ont plus que 522 milles à parcourir contre 679 au leader des plus grands trimarans présents sur cette Transat Jacques-Vabre. Une catégorie OceanFifty dans laquelle la lutte fait rage pour la quatrième place avec Armel Tripon et Benoit Marie (Les P’tits Doudous) qui a repris l’avantage sur Thibaut Vauchel Camus et Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) pour à peine plus d’un mille.

Ruyant et Lagravière gardent la main en Imoca

En Imoca, le trio de tête continue de ne rien lâcher dans la dernière ligne droite vers la Martinique. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) conservent un peu plus de 55 milles d’avance sur Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) alors que Jérémie Beyou et Christopher Petit (Charal) ne sont qu’à un peu moins de 67 milles. Enfin, dans la catégorie Class 40, qui traverse en ligne droite l’Océan Atlantique après avoir passé le Cap-Vert, Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) gardent un avantage de 20 milles sur Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg (Volvo) mais Ian Lipinski et Julien Pulvé (Crédit Mutuel) n’ont pas dit leur dernier mot, remontant du cinquième au troisième rang dans cette journée de dimanche.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 21h00 - Dimanche 21 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 679,2 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 356,31 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 478,37

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 1024,95

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1212,67



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 1336,5 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 55,19 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 66,86

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 405,99

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 427,25

OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 522,6 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 42,32 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 53,14

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 136,24

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 137,66

CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 1772,2 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 20,18 milles du leader

5- Ian Lipinski-Julien Pulvé (Crédit Mutuel) à 37,75

4- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 47,94

3- Charles-Louis Mourruau-Andrea Fantini (Guidi) à 52,49

