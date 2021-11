Transat Jacques Vabre : Apivia reprend les commandes

Apivia repasse en tête ! Favori de cette Transat Jacques Vabre 2021 dans la catégorie Imoca, le bateau skippé par Charlie Dalin et Paul Meilhat était de nouveau aux commandes au pointage de 19h00 ce lundi, avec 33 milles d'avance sur les leaders du début de journée, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut). Les deux bateaux, ainsi que Arkea-Paprec, 11th Hour Racing Team - MALAMA et Charal, sont actuellement à l'est du Cap-Vert, alors que le reste de la flotte est encore en train de longer les côtes du Sahara occidental et de la Mauritanie. Contrairement aux Ultim et aux OceanFifty, les Imoca devraient passer par l'est de l'archipel.

Cammas et Caudrelier sont sortis du Pot-au-Noir

Du côté des Ultime, on commence peu à peu à s'approcher du nord-est du Brésil, et le duo Cammas-Caudrelier, sur Maxi Edmond de Rothschild, sorti du Pot-au-Noir, a accentué son avance durant la journée pour compter 156 milles d'avance sur Banque Populaire XI, skippé par Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier. "La route est longue, je pense que la course sera moins stratégique que sur la descente de l'Atlantique, plutôt une course de vitesse, s'il n'y a pas de souci de fiabilité sur les bateaux", se réjouissait ce dernier lors d'une vacation. Les OceanFifty sont un peu plus au Nord et viennent d'attaquer le Pot-au-Noir, mais Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio) ont un peu fait leur retard sur les leaders Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial). Enfin, en Class40, la tête de la course est au niveau des derniers Imoca, et Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) ont accentué leur avance sur Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman).



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 19h00 - Lundi 15 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 4555,6 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 156,36 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 179,64

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 196,78

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 520,53



IMOCA

1- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 3509,5 milles de l'arrivée

2- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 33,57 milles du leader

3- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 61,86

4- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team - MALAMA) à 62,81

5- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 63,85

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 2814,6 milles de l'arrivée

2-Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 158,34 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 172,5

4- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 2580,52

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 261,68

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2836,7 milles de l'arrivée

2- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 20,45 milles du leader

3- Jonas Gerckens-Bonoit Hantzperg (Volvo) à 35,01

4- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 39,93

5- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 52,89

…