Onze novembre noir pour Thomas Coville et Thomas Rouxel. A bord de Sodebo 3, les deux navigateurs ont été victimes d'une mésaventure fâcheuse pendant la nuit. Aux alentours d'une une heure du matin, alors que Coville et Rouxel occupaient encore à ce moment de la course la deuxième place de la classe Ultime, leur embarcation a violemment heurté un OFNI. Les deux skippers vont bien, leur bateau, victime d'une avarie de foil, beaucoup moins. Le foil tribord est endommagé notamment, a indiqué la direction de course tandis qu'un diagnostic était en cours dans l'optique d'évaluer la situation. Sodebo 3 en fait évidemment les frais au classement en chutant à la cinquième place. Pas de problème à l'avant en revanche en ce qui concerne le duo de tête. Alors que la flotte des Ultimes arrive à Madère, Franck Cammas et Charles Cuadrelier, sur le Maxi Edmond de Rotschild, conservent les commandes, avec plus de 25 milles d'avance sur leurs nouveaux dauphins François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue).

Dalin et Meilhat toujours devant chez les Imoca

Contrairement à ces deux derniers, qui ont préféré opter pour un passage au Sud mais au même titre que les quatrièmes du classement Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI), les deux leaders ont décidé de passer, eux, par l'Ouest. Du côté des Imoca, les premiers monocoques ont déjà passé le Cap Finisterre, et ce sont toujours Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia), qui mènent la danse. Les deux hommes possèdent désormais 33,25 milles d'avance sur Thomas Royant et Morgan Lagarvière (LinkedOut).



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 09h00 - Jeudi 11 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 6568,2 milles de l’arrivée

2-François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 25,86 milles du leader

3- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 46,59

4- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 95,15

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 111,09



IMOCA

1- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 4823,3 milles de l’arrivée

2- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 33,25 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 65,13

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 73,73

5- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team-Malama) à 107,6

…



OCEANFIFTY

1- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 4623,9 milles de l’arrivée

2- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 39,69 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 48,33

4- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 68,98

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les p’tits doudous) à 80,55

…



CLASS 40

1- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 3981,8 milles de l'arrivée

2- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 6,71 milles du leader

3- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 11,62

4- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 14,42

5- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 15,24

…