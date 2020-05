Toulon, Bolt, Reus : Les 31 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2008 : Bolt frappe pour la première fois



À quelques semaines du début des Jeux Olympiques d'été de Pékin en Chine, le Jamaïcain Usain Bolt bat le record du monde du 100 mètres, en 9,72 secondes, lors du meeting de New York.



2014 : Toulon, 22 ans après



Vingt-deux ans après son dernier titre de champion de France, le Rugby club toulonnais remporte la finale du Top 14, face à Castres (18-10). Les Varois réalisent même le doublé Coupe d’Europe-championnat de France. Cette finale est le dernier match en professionnel de l’Anglais Jonny Wilkinson, auteur encore de 15 points.

Naissance

Marco Reus (football) né en 1989



International allemand depuis 2011, Marco Reus s’est révélé sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, où il a même été nommé meilleur joueur de Bundesliga lors de la saison 2011-12. Transféré au Borussia Dortmund à l'été 2012, le milieu offensif a inscrit 129 buts en 265 matchs sous le maillot jaune et noir. Avec le BVB, le droitier est nommé meilleur joueur du championnat allemand en 2014 et en 2019. Malgré son talent certain, Marco Reus a vu sa carrière être malheureusement marquée par de nombreuses blessures qui l’ont privé de nombreuses compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde 2014 remportée par son pays, ainsi que l’Euro 2016 en France.