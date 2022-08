Tennis de table : Une médaille assurée pour les frères Lebrun en double messieurs

👦 𝗗𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 👦

🇫🇷 Les frères Lebrun sont dans le dernier carré du double !

𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗲𝘁 𝗙𝗲́𝗹𝗶𝘅 s'imposent 3-1 en quarts et seront donc assurés du bronze 🥉

Rendez-vous demain pour aller chercher la finale 🤩 pic.twitter.com/pMV3RbAOLA

— Fédération Française de Tennis de Table (@ffttofficiel) August 17, 2022

Les frères Lebrun n’ont lâché qu’un set

Et de deux pour le clan tricolore ! Alors que Jianan Yuan et Emmanuel Lebesson ont remporté le titre en double mixte, l’équipe de France est désormais assurée de rapporter une deuxième médaille des championnats d’Europe de tennis de table, organisés à Munich. Respectivement âgés de 18 et 15 ans, les frères Alexis et Félix Lebrun se sont qualifiés pour les demi-finales du double messieurs ce mercredi à la Rudi-Sedlmayr Halle. Après avoir lancé leur tournoi ce mardi par une nette victoire face à la paire composée de l’Israélien Tal Israeli et de l’Italien Jordy Piccolin (12-10, 11-3, 11-6), les Tricolores ont repris leur marche en avant dès le début de la matinée ce mercredi. A l’occasion des huitièmes de finale, les frères Lebrun se sont défaits du Serbe Dimitrije Levajac et du Moldave Andrein Putuntica à nouveau en trois manches sèches (11-5, 11-8, 13-11) pour valider leur billet pour les quarts de finale, soit à une victoire du podium puisque le bronze est accordé aux deux paires éliminées dans le dernier carré.Opposés au Polonais Milosz Redzimski et au Moldave Vladislav Ursu, Alexis et Félix Lebrun ont démarré tambour battant avec deux premières manches expédiées en un peu moins de dix minutes. Mais, eux qui n’avait rien laissé à leur adversaires jusqu’à présent, les Tricolores ont vu leurs adversaires réagir pour garder en vie leurs espoirs de podium. La quatrième manche s’est avérée tendue, serrée mais ce sont bien les frères Lebrun qui ont fini par avoir le dernier mot (11-7, 11-7, 7-11, 11-9) afin de valider leur billet pour les demi-finales et leur place sur le podium, eux qui représentent la relève du tennis de table français. Pour une place en finale, les Tricolores devront en découdre avec la paire autrichienne composée de Daniel Habesohn et Robert Gardos ce jeudi. En cas de succès, ils joueraient le titre, qui serait alors le deuxième de la délégation tricolore, dès ce jeudi en fin de programme. La deuxième paire tricolore avec Emmanuel Lebesson et Simon Gauzy, n’a pas passé le cap des 16emes de finale ce jeudi, dominés par les Suédois Anton Källberg et Jon Persson, qui ont ensuite su se frayer un chemin vers les demi-finales. Enfin, dans le tableau de simple dames, Prithika Pavade et Jianan Yuan se sont toutes deux qualifiées pour les 16emes de finale.