Tennis de table - Mondiaux : Yuan, seule rescapée côté français

Belle entrée dans la compétition du double mixte E.Lebesson/J.N.Yuan 🇫🇷 face à la paire polonaise J.Dyjas/N.Partyka 🇵🇱 3-0 🔥

Il ne reste plus que Jianan Yuan (36 ans).La 92eme mondiale n'a fait qu'une bouchée jeudi en seizièmes de finale de la Taïwanaise Liu Hsing-Ying, classée au 86eme rang mondial. La quintuple championne de France née en Chine et naturalisée française en 2011 n'a laissé aucun set à son adversaire (victoire 4-0 : 11-7, 11-8, 13-11, 11-4), balayée dans la dernière des quatre manches, pourUn énorme morceau pour celle qui avait atteint les demi-finales du double mixte des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier aux côtés d'Emmanuel Lebesson, dans la mesure où la Chinoise occupe la quatrième place du classement mondial. Après avoir atteint la finale de la dernière édition des Mondiaux, en 2019, Wang Manyu est d'ailleurs rentrée des JO de Tokyo avec autour du cou une médaille d'or, après son titre par équipes.après le succès du duo tricolore aux dépens des Polonais Jakub Dyjas et Natalia Partyka (11-4, 11-5, 11-3). En revanche, Yuan, éliminée sèchement en 16emes par les Hongkongaises Doo Hoi Kem et Lee Ho Ching, s'arrête là en ce qui concerne le double dames, contrairement à Lebesson et Alexandre Cassin, toujours en lice chez les hommes après leur succès face aux Iraniens Alamiyan et Alamian. C'est fini en revanche pour les deux hommes en simple, comme pour leur compatriote Simon Gauzy. Après que ce dernier a buté sur le Slovaque Yang Wang, Lebesson n'a pas pesé lourd contre le numéro 1 mondial chinois Fan Zhendong. Cassin, qui avait créé la sensation en sortant le vice-champion du monde sortant Mattias Falck au tour précédent, n'a pas réitéré sa performance contre un autre Suédois Kristian Karlsson. Tous nos espoirs reposent donc désormais sur Jianan Yan.