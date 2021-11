le duo quatrième du tournoi olympique à Tokyo sera assuré de terminer sur le podium et d’apporter une première médaille à l’équipe de France dans ces Mondiaux organisés à Houston.

Après avoir démarré son tournoi par trois victoires expéditives sur la Chilienne Daniela Ortega, la Roumaine Adina Diaconu puis la Taïwanaise Hsing-Yin Liu, Jia Nan Yuan avait fort à faire au stade des huitièmes de finale à Houston.Le premier set a vu la Chinoise prendre très tôt l’ascendant et a ensuite déroulé son jeu pour faire la course en tête. Toutefois, Jia Nan Yuan a su immédiatement réagir et tenir la dragée haute à son adversaire. La Française a su saisir sa chance pour revenir à une manche partout.